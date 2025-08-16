Los marrones hacen una llamada final sobre el estado de Shedeur

Mariscal de campo novato Shedeur Sanders se sentará al Cleveland Browns‘Segundo juego de pretemporada el sábado contra el Filadelfia Eagles Después de sufrir una lesión oblicua durante las prácticas articulares.

Sanders resultó herido el miércoles Durante los primeros ejercicios de lanzamiento contra las Águilas y ha sido marginado desde entonces. Si bien los Browns no han publicado un informe oficial de lesiones, Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó que el equipo tiene la intención de descansarlo.

«Sanders esforzó el oblicuo en los primeros ejercicios de lanzamiento contra los Eagles el primer día de prácticas conjuntas el miércoles y se quedó fuera el resto de la sesión. También se quedó fuera el jueves y descansará el domingo durante el segundo juego de pretemporada», «. Cabot dijo.

La selección de la quinta ronda comenzó el primer juego de pretemporada de Cleveland contra el Panteras de CarolinaCompletando 14 de 23 pases para 138 yardas y dos touchdowns. Era un Fuerte debut en su flexión de la tabla de profundidad antes de que la lesión detuviera su impulso.

«Creo que lo sentí temprano, creo, calentándolo y luego lo sentí a lo largo de las personas, así que eché un vistazo. Sabes, si es un guardia adecuado, puedes jugar con eso. Cuando es un mariscal de campo, necesitas ese músculo para lanzar». El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo sobre la lesión de Sanders. «Así que desafortunadamente, lo dejaré un poco aquí. Lo trataremos día a día y veremos cómo responde. Pero quiero ser inteligente porque es un lanzador, por lo que no puedes empujar esa cosa».

Los Browns esperan que Sanders regrese la próxima semana para su final de pretemporada contra el Rams de Los Ángelestradicionalmente utilizado como un «ensayo general» para la temporada regular.

Los Browns QB Dillon Gabriel obtendrán focos de pretemporada

Sanders, Kenny Pickett y Joe Flacco no se adaptará el sábado, poniendo el foco en el novato Dillon Gabriel. Se espera que la selección de tercera ronda obtenga un escaparate similar a lo que Sanders tuvo la semana pasada.

Gabriel, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales a principios de agosto, regresó a la práctica completa esta semana y participó en sesiones conjuntas contra las Águilas. Los Browns lo evaluarán una vez más antes del inicio, pero es probable que comience y registre instantáneas significativas.

«Continúa manteniendo el enfoque en un día a la vez y tomando lo que le llega», dijo Stefanski. «Obviamente, cada vez que pierdes a los representantes debido a una lesión, debes asegurarte de que te quedas lo más fuerte posible. Y creo que ha hecho un buen trabajo en las reuniones».

También se espera que el veterano Tyler Huntley vea tiempo en el centro contra Filadelfia. Pickett sigue siendo limitado debido a una lesión en los isquiotibiales y no se enfrentará a su antiguo equipo.

Joe Flacco Probable Semana 1 Starter para Browns

Los Browns aún no han nombrado a un mariscal de campo titular, pero todas las señales apuntan a Flacco, de 40 años, como la opción obvia. Se ha mantenido saludable en el campamento y ha tomado la mayoría de las repeticiones del primer equipo.

Flacco dijo que no está preocupado por el lento enfoque del equipo para hacer el anuncio.

«Kevin’s Kevin, hombre» Flacco dijo esta semanaRefiriéndose a Stefanski. «Él es el que está a cargo, y realmente no estoy investigando cuándo va a hacer las cosas y por qué va a hacer las cosas. Solo voy a salir y ser yo mismo y sentirme realmente seguro de lo que he estado haciendo».

Los Browns abren la temporada el 7 de septiembre contra el Bengals de Cincinnatiiniciando un exigente estiramiento temprano en el horario. Volviendo a Flacco, quien trae más de 200 inicios de carrera, ofrece estabilidad fuera de la puerta. Pero si el equipo vacila, los novatos, o incluso Pickett, podrían tener su oportunidad a medida que avanza la temporada.