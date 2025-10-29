Los mariscos podrían ayudar a revertir el envejecimiento; estudio revela







Según un estudio científico realizado en China, los ratones que recibieron extractos de un animal marino conocido como ascidia mostraron una reversión de ciertos efectos relacionados con la edad. El principio activo de estos extractos se llama plasmalógenos, un tipo de lípido (grasa) que se encuentra en las células de muchos órganos humanos, incluidos el cerebro, los riñones, los músculos y los pulmones, y que protegen contra ADN daño.

Los investigadores dieron a los ratones entre 300 y 500 veces más plasmalógenos que los que se encuentran en una ración de pollo o vieiras. Probaron la memoria de los animales y varias funciones cerebrales, y después de dos meses, mostraron un mayor número de células madre neurales y un mayor número de conexiones sinápticas entre neuronas.

