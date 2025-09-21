Los marineros toman la mano superior gracias a Raleigh y Robles

Cal Raleigh se llevó a casa su 57º jonrón contra los Astros de Houston este sábado. El receptor rompió a los Marineros récord de jonrones de una sola temporadaAnteriormente en poder de Ken Griffey Jr., uno que data de 1997.

Raleigh envió un golpe de 95.5 mph al bullpen después de un lanzamiento desde el zurdo Framber Valdez. Raleigh ya había superado El récord de las Grandes Ligas de Mickey Mantle para jonrones golpeados por un bateador de interruptores. También estableció el récord de MLB para los éxitos de jonrones por un receptor en una temporada, superando Registro de 2021 de Pérez.

Victor Robles hace capturas asombrosas

Gracias a un Increíble captura Por el jardinero derecho Victor Robles, los Marineros aumentaron en gran medida sus posibilidades de ganar el oeste de la Liga Americana.

Al final del noveno, los fanáticos vieron cómo Robles hizo una trampa de buceo en Daarin Park, y todavía pude hacer una doble jugada con un lanzamiento a segundo para asegurar la victoria 6-4 sobre los Astros.

El juego de Robles llegó en el momento perfecto. Siguió un gran golpe hecho por los Astros en la parte inferior de la séptima entrada. Salió de la nada para atrapar la línea de 80.5 mph, luego se la envió a Jorge Polanco en segunda base, quien la arrojó a JP Crawford para asegurar la doble jugada y llevarse a casa para los Marineros.

Los Astros estaban igualmente sorprendidos por la obra, con el bateador Carlos Correa declarando: «Ni siquiera sé de dónde vino Robles. Para mí, parecía que estaba muy lejos del momento en que lo golpeé».

Cuando se le preguntó sobre la obra, Robles dijocon el entrenador de banco Manny Acta interpretando,

«(I) estaba bien posicionado, pero también (i) estaba jugando menos profundo de lo habitual. (I) Sabía que Julio estaba en la parte de atrás y probablemente tenía demasiado espacio para cubrir, y (mi) enfoque estaba tratando de atrapar el balón. y (yo) creo que Dios y todos mis compañeros de equipo.

Robles perdió más de cuatro meses con una fractura y dislocación en el hombro. Luego se perdió más debido a una suspensión mientras estaba en recuperación de lesiones. Algo Él comentó sobre declarar,

«Fue muy difícil y obviamente frustrante no poder estar allí y hacer nada. Pero como dije, controlando lo que puedo controlar y ahora entrar en la posición donde puedo contribuir nuevamente».

Después del juego, su compañero de equipo Cal Raleigh tenía Una estadística simpleT para decir sobre el rendimiento de Robles, declarando: «Vic – increíble».

Los marineros toman la Liga Americana Oeste

Gracias a los esfuerzos en curso de todos los marineros esta temporada, Seattle ahora tiene una ventaja de dos juegos en la Liga Americana Oeste. Anteriormente, los Astros han ganado cada una de las últimas siete temporadas de 162 juegos.

Cuando se le preguntó acerca de enfrentar a los Astros, Cal Raleigh dijo«Nunca se garantiza nada aquí. Son un buen equipo. Han estado aquí antes. Han sido dueños de la (Liga Americana) West durante mucho tiempo».

Los Marineros continuarán su temporada mañana. Una vez más se enfrentarán contra los Astros el domingo 21 de septiembre, a partir de las 4:10 p.m.