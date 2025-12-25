Los Marineros pierden a un entrenador clave ante los Nacionales

Según los informes, el entrenador de bateo de Triple-A, Shawn O’Malley, dejó el Marineros de Seattle organización y se unió a la Nacionales de Washington.

El nativo de Washington, de 37 años, figuraba como entrenador asistente de bateo de los Nacionales en una publicación compartida el martes. El cambio señala un paso del sistema de ligas menores de Seattle a un papel de liga mayor en Washington DC

nuestro cuerpo técnico 2026 es oficial

O’Malley deja a los Marineros después de un exitosa carrera como jugador seguido de un ascenso constante en las filas de entrenadores de la organización. Terminó con una exitosa temporada como entrenador de bateo de los Tacoma Rainiers, la filial Triple-A de Seattle.

De jugador a entrenador

En la quinta ronda del Draft de la MLB de 2006el Rayos de la Bahía de Tampa seleccionó a Shawn O’Malley. Hizo su debut en las Grandes Ligas con el Ángeles de Los Ángeles en 2014. Luego pasó parte de dos temporadas con los Marineros.

Anteriormente, el hombre utilitario ambidiestro Apareció en 124 juegos de Grandes Ligas durante tres temporadas. Esto incluye 113 con Seattle entre 2015 y 2016. Disfrutó de una activa temporada 2016 con los Marineros, apareciendo en 89 juegos en múltiples posiciones como un defensor versátil.

Para su carreraO’Malley bateó .231 con tres jonrones y 11 bases robadas. Se labró un papel como jugador utilitario confiable. Celebró uno de los más noches memorables de su carrera como jugador la misma noche que Ken Griffey Jr. se convirtió en el primer jugador en la historia al que los Marineros retiraron su número. Esa noche, O’Malley conectó un jonrón de tres carreras, asegurando una importante victoria para Seattle durante la carrera por los playoffs.

Siguiendo su carrera como jugador, O’Malley hizo la transición al entrenamiento en 2020. Se unió a la organización de los Marineros como instructor de bateo de ligas menores y fue ascendiendo constantemente.

Tiempo con los marineros

Durante su estancia en el equipo, O’Malley tuvo un gran impacto en los Rainiers. En 2025 logró el Dave Henderson Miembro del personal de ligas menores del año por los Marineros después de ayudar a Tacoma a capturar el campeonato de la Liga de la Costa del Pacífico en la segunda mitad.

Con su ayuda, los bateadores de Rainiers clasificado entre los mejores en la liga, terminando cuarto en hits (1,455), tercero en carreras impulsadas (885), tercero en bases por bolas (704) y segundo en porcentaje de embase (.375).

Más allá del éxito del equipo, O’Malley jugó un papel en el desarrollo de varios jugadores y prospectos importantes de los Marineros. Trabajó en estrecha colaboración con Dominic Canzone, lo que ayudó a generar mejoras ofensivas significativas. También ayudó con el desarrollo de los mejores prospectos. col joven y Harry Ford.

Antes, en agosto, habló sobre Canzone quien fue llamado por Seattle el 9 de junio. Canzone bateó .300 con 11 jonrones.

«Esto es una cosa de ‘nosotros’. Así que mucho de eso fue mirar su viejo columpio y descubrir cosas como, ‘oye, ¿qué quieres hacer?’ Esta ​es ​tu ​carrera. ¿Cómo puedo ayudarte a seguir adelante? Así que mucho de esto fue simplemente regresar a las cosas que aprendió en los últimos años, pero también regresar a lo que lo llevó allí en primer lugar”.

Esta salida marca otro cambio de temporada baja dentro de la organización de los Marineros luego de su éxito en 2025. El entrenador de tercera base Kristopher Negrón se fue para el puesto de entrenador de banca de los Piratas de Pittsburgh, mientras que el entrenador de bullpen Tony Arnerich fue contratado como entrenador de banca de los Guardianes de Cleveland. Además, el subgerente general de los Marineros, Andy McKay, se unió a Cleveland como su coordinador de campo.