Los Marineros obtienen importantes perspectivas comerciales para los Dodgers y la estrella vinculada a los Gigantes

Después de una aparición en la ALCS, el Marineros de Seattle no han hecho el movimiento importante que muchos asumirían que ayudaría al equipo a superar el obstáculo y llegar a la Serie Mundial. No obstante, se insta al presidente de operaciones de béisbol de Seattle, Jerry Dipoto, a tomar una medida que pueda ayudar con eso.

En la edición del 7 de enero de “Foul Territory”, El coanfitrión Erik Kratz señaló que Seattle necesita aterrizar. Cardenales de San Luis‘ el hombre utilitario Brendan Donovan, quien también está vinculado al Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco.

«¿Qué necesitan eliminar los Marineros que hacen todo el tiempo? El ponche; Brendan Donovan sería como un soplo de aire fresco en esa alineación», dijo Kratz. “Hace grandes turnos al bate y llega a la base.

«Entonces, para mí, tal vez los Marineros lo coloquen más temprano en la alineación, por lo que el valor es más para ellos. Creo que los coloca en la cima como equipo, que su pitcheo se mantenga saludable. Han demostrado lo que hicieron el año pasado. Pero para mí, otros equipos, tienen que ubicarlos en alguna parte.

«¿Podrías jugar en la segunda base para los Dodgers? ¿Tommy Edman volverá a los jardines? No lo sé. Hay valor ahí. Sería una mejora para muchos equipos, pero es una cuestión de lo que quieres dar por él».

Los Marineros enfrentan la competencia de los Dodgers Brendan Donovan

El 10 de diciembre Katie Woo y Fabián Ardaya de The Athletic informaroncitando una fuente de la liga, que Donovan permanece en el radar de los Dodgers. Mientras tanto, Woo informó el 13 de diciembrecitando fuentes familiarizadas con las negociaciones, que los Marineros y Gigantes se han convertido en los favoritos para Donovan.

En medio de rumores que vinculan a Donovan con los Dodgers y los Gigantes, Woo apareció en la edición del 15 de diciembre de “Dodgers Territory” para arrojar luz sobre lo último sobre el jugador utilitario de los Cardinals.

«Cuando miras cómo Brendan Donovan encaja en el mercado de cambios, obviamente, ha sido uno de los nombres de los que más se ha hablado en esta temporada baja», dijo Woo. «Vimos a los Marineros de Seattle y los Gigantes de San Francisco emerger como favoritos. Eso no significa que vaya a ir a Seattle o San Francisco.

“El San Luis Cardenales Todavía les gustaría retenerlo si no les gusta el posible regreso. Pero esas son las dos que realmente han destacado porque realmente se están solidificando y dispuestas a, necesariamente, no pagar de más, pero sí pagar más de lo que otras organizaciones están dispuestas a hacer”.

¿Dónde se encuentran los gigantes? ¿Brendan Donovan?

En medio de los rumores que vinculan a los Gigantes con Donovan, Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area intervino en la búsqueda de San Francisco del objetivo comercial de los Dodgers y los Marineros.

«Piensas en agregar a alguien como Donovan al núcleo que ya tienen y tal vez intentar hacer slugging el próximo año para ver dónde estás, mientras esperas que algunos lanzadores jóvenes se unan; todavía no creo que esa sea la manera de ganar en San Francisco». dijo Pavlovic en la edición del 15 de diciembre de “Giants Talk”.

«Creo que tiene mucho sentido que Donovan esté involucrado en ese mercado, y potencialmente abre las cosas. Si tienes a ese tipo en la segunda base, abre a tu segunda base actual como alguien a quien puedes incluir en cambios por lanzador. Hay muchas maneras diferentes en que esto podría suceder».