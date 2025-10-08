Los Marineros de Seattle ganan el Juego 3 con una doble jugada sin asistencia

Después de un retraso de lluvia de casi 3 horas, el tercer juego de los ALD finalmente comenzó en Comerica Park esta tarde. A pesar del cambio, el Marineros de Seattle pudieron asegurar la victoria en Detroit contra el Tigres. Ellos tomó el control de la seriesuperando al Tigres con una ventaja del juego 2-1.

Al comienzo de la novena entrada, la Marineros mantuvo la ventaja, 8-1. Esta brecha permitió que la parte posterior del bullpen tomara un descanso, y lanzador Caleb Ferguson Entró en la novena entrada. Sin embargo, el Tigres pudieron detener 8-4 contra Ferguson, y forzó la sustitución de Andrés Muñoz.

Muñoz luego forzado Dillon cuelga volar al campo izquierdo y primera base Josh Naylor pude agarrarlo y seguir con un toque al primero para obtener el juego doble sin asistencia Y termine el juego 8-4.

Rendimiento de los marineros

A ‘Gran actuación general ‘ ¿Se usan las palabras para describir el Marineros juego de hoy. El equipo estableció el ritmo e hizo una declaración en el camino mientras compiten por el campeonato. Pudieron generar impulso en la tercera entrada y mantenerlo en marcha hasta el final.

Con una ofensiva increíble, el equipo de Seattle combinó todos los aspectos necesarios para lograr una ganancia de este juego. Ofrecieron grandes turnos al bate de todos esta noche. Con 10 huelgas, todavía pudieron reunirse para 3 jonrones por la noche.

Jugadores clave

Había muchos jugadores clave para el Marineros hoy. Lanzador La presencia de Logan Gilbert en el montículo era dominante. Con su primer inicio de la postemporada, tenía No hay caminatas por 6 entradas en la noche. Lanzó un impresionante 85 lanzamientos con divisiones y deslizadores sobresalientes combinados con grandes bolas rápidas en medio de un duro Alineación de Tiger. Afortunadamente, parte del peso fue sacado de sus hombros y sus compañeros de equipo Empezó a hacer carreras En la tercera entrada.

En la tercera entrada, Víctor Robles logró enviar la pelota en la esquina del campo izquierdo para un doble inicial contra Jack Flaherty. Entonces, JP Crawford envió un sencillo al campo central. Robles se encontró detenido en la tercera base, sin embargo, un extraño tiro a casa desde Riley Greene fue extrañado por el receptor Dillon cuelgaY Robles pudo anotar. A pesar de un desafío de Detroit, la carrera se confirmó en la revisión y el Marineros Tengo la ventaja de 1-0. Randy Arozoena Luego pudo hacer un seguimiento y atraer a Crawford para la ventaja de 2-0.

Cal Raleigh Hizo lo que hace Cal Raleigh. El jugador de béisbol de 28 años golpeó su 61º jonrón Justo en el bullpen del tigre. La pelota saltó y aterrizó en manos del Solo fan de los marineros en el área. Aproximadamente, se puso una camiseta de ‘vertido aquí’ con el número 61 impreso en grande y audaz en el centro. Luego levantó su camiseta para revelar otra camiseta de ‘vertido aquí’ con el número 62 listo y esperando.

Otros jugadores notables incluyen a Eugenio Suárez. Pudo hacer un impresionante juego defensivo Eso se convirtió en un juego de sacrificio en el agradecimiento del tigre a la presencia de Suárez. Su juego ofensivo también fue beneficioso para el MarinerosComo ha sido desde que se unió al equipo.

Había susurros de la ausencia de Josh Naylor en Detroit con su esposa espera su hijo, pero pudo hacer el juego y asegurar ese juego doble sin asistencia para una increíble victoria para el Marineros de Seattle.