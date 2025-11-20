Los manifestantes intentan asaltar el recinto del festival Sangai y la policía lanza bombas lacrimógenas







El jueves estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes después de que un gran número de manifestantes intentara irrumpir en la sede principal de la manifestación anual. turismo sangai festival en Imphal, dijeron funcionarios.

Las fuerzas de seguridad utilizan porras y granadas de gas lacrimógeno para dispersar a la turba.

Los manifestantes exigieron que, antes de realizar cualquier festival de turismoLas autoridades primero resuelven el conflicto en el estado y organizan el reasentamiento de las personas que han sido desplazadas internamente debido a la violencia étnica que comenzó en mayo de 2023.

El festival, que estuvo suspendido durante dos años debido a los enfrentamientos entre las comunidades Meitei y Kuki-Zo, está previsto que se celebre del 21 al 30 de noviembre.

Los manifestantes encabezados por miembros del Comité Coordinador sobre la Integridad de Manipur (COCOMI), un organismo que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil Meitei de Manipur, se reunieron en sensiblecerca del lugar principal del festival, para protestar por la celebración del festival y exigir que se detuviera.

Las fuerzas de seguridad pidieron a los manifestantes que abandonaran las instalaciones o protestaran pacíficamente, dijeron los funcionarios.

Sin embargo, cuando los agitadores lograron avanzar en gran número hacia el lugar principal, el personal de las fuerzas de seguridad se vio superado en número y disparó varias rondas de gases lacrimógenos para dispersar a los agitadores.

También estalló un enfrentamiento entre fuerzas estatales y manifestantes, incluidas mujeres, cerca del Maharaja Bodhchandra College, también cerca de la eventomientras los manifestantes intentaban avanzar por la fuerza retirando las barricadas de seguridad.

El personal de seguridad atacó a los manifestantes con porras para dispersarlos.

El gobierno estatal Había hecho un llamamiento a la gente para que participara en el festival.

«Si bien el alivio y la rehabilitación de los desplazados internos es la máxima prioridad para el gobierno estatal, la celebración del festival Sangai también es importante para la aceleración económica y para proporcionar vínculos de mercado a los artesanos, empresarios, artesanos y agricultores locales, impulsando el comercio y la inversión», dijo el lunes el secretario jefe Puneet Kumar Goel.

Un bandh de 24 horas, convocado por un grupo proscrito que se opone al festival parcialmente Afectó la vida normal en los distritos del valle de Imphal el miércoles.

