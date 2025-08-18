Los manifestantes en Israel exigen el lanzamiento de rehenes, Gaza Ceasefire







Los manifestantes en Israel exigen que el gobierno llegue a un acuerdo para asegurar la liberación de rehenes en poder de militantes en Gaza intensificó su campaña el domingo, organizando una huelga a nivel nacional que bloqueó el tráfico y cerró las empresas.

Los manifestantes, que temen que las luchas adicionales puedan poner en peligro a los 50 rehenes que se cree que permanecen en Gaza, solo unos 20 de los cuales se cree que están vivos, cantados: «No ganamos una guerra sobre los cuerpos de los rehenes».

Los manifestantes se reunieron a docenas de puntos en todo IsraelIncluyendo las casas de los políticos externos, la sede militar y en las principales carreteras.

