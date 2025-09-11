Los manifestantes chocan con la policía durante el « Bloquear todo ‘urbanizaciones en Francia







La policía francesa arrestó a casi 200 personas el miércoles en las primeras etapas de las protestas de «bloquear todo», organizadas por una coalición de izquierda suelta en medio de la ira de base Presidente Emmanuel MacronMedidas de liderazgo y austeridad, Francia 24 informó.

Los disturbios coincidieron con la juramentación de Sebastien Lecornu como el nuevo primer ministro de Francia, el quinto del país en menos de dos años.

Una entrega oficial se llevará a cabo en París esta tarde entre el primer ministro saliente Francois Bayrou, quien fue expulsado después de perder un voto de confianza, y su reemplazo, Lecornu, un aliado cercano de Macron y ex ministro de defensa.

Informes de Matignon, residencia y oficina del primer ministro, Francia 24 informaron que Lecornu enfrenta un desafío desalentador, señalando que tiene «una tarea cuesta arriba que obtiene un presupuesto en una asamblea nacional dividida».

Según la policía, «mil personas determinadas» llevaron a cabo un «intento de intrusión» en la estación de Gare du Nord, que fue frustrado. También se informaron manifestaciones e intentos de bloqueo fuera de las escuelas secundarias parisinas y en ciudades, incluidas Rennes y Montpellier. Alrededor de un centenar de jóvenes, algunos que usan capuchas, se reunieron afuera de Lavoisier School, sosteniendo pancartas que decían: «Estamos bloqueando porque nos preocupamos por nuestra salud mental» y «para llenar sus arcas, Bayrou está recogiendo nuestros bolsillos».

Algún personal médico estaba en huelga, protestando contra recortes presupuestarios y empeorando las condiciones de trabajo, informó Francia 24.

La policía disparó gases lacrimógenos en varias ciudades mientras los manifestantes bloqueaban las carreteras, mientras que el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, confirmó que se habían realizado casi 200 arrestos. Las autoridades desplegaron 80,000 policía a nivel nacional para mantener el orden.

Los manifestantes en Lyon bloquearon una carretera y prendieron fuego a los contenedores, mientras que la policía en Nantes usó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes. En los suburbios de París, los grupos enmascarados construyeron barricadas con contenedores de basura y arrojaron basura a los oficiales. «La decisión del presidente francés Emmanuel Macron de nombrar a Sebastien Lecornu, un aliado cercano, ya que el primer ministro ‘es una bofetada'», dijo Florent, un manifestante en Lyon. «Estamos cansados ​​de sus sucesivos gobiernos; necesitamos cambios», agregó.

El tráfico en la carretera de anillo de Periférica alrededor de la capital fue «prácticamente no afectado» por la llamada de «bloquear todo», según Francia 24.

Mientras tanto, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, instó a Lecornu a renunciar al uso del artículo 49.3 de la Constitución, lo que permite que los proyectos de ley se aprueben sin un voto parlamentario, calificando la oportunidad de mostrar «un cambio en el enfoque» de los gobiernos anteriores. «No había escenario en el que el Partido Socialista participaría en el nuevo gobierno», dijo a France Info, mientras agregaba que no estaba rechazando las conversaciones, pero no le daría a Lecornu «un cheque en blanco».

Los disturbios también se extendieron a transporte ferroviariocon SNCF de propiedad estatal que informa interrupciones en los servicios regionales e intercites de TER debido a «dos actos maliciosos» durante la noche. El daño a los cables entre Marmande y Agen en la región de Lot-Ed-Garon interrumpió los servicios entre Burdeos y Toulouse, mientras que otro incidente cerca de Toulouse también interrumpió el tráfico. Los trenes TGV de alta velocidad no se vieron afectados.

Lecornu, de 39 años, entra en el cargo con la tarea urgente de forjar un consenso sobre un nuevo presupuesto nacional después de la fallida impulso de austeridad de Bayrou. Macron lo nombró al primer ministro el martes por la noche, horas después de la renuncia de Bayrou, en lo que los manifestantes han llamado un «bautismo de fuego» en medio de las manifestaciones masivas.

