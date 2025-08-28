





Los manifestantes arrojaron rocas a un convoy que lleva Argentina El presidente libertario, Javier Mieli, el miércoles cuando su caravana de campaña atraviesa la provincia de Buenos Aires, la cuna del movimiento de oposición de izquierda del país. Milei salió ileso, dijo su portavoz, pero el ataque a su caravana interrumpió el rally de alto perfil y aumentó las tensiones solo unos días antes de las elecciones provinciales consecuentes en Buenos Aires, donde viven más de un tercio de los argentinos.

El incidente se produce cuando un escándalo de corrupción amenaza con enredar el círculo íntimo de Milei, incluida su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, que viajaba el miércoles en la cama de la camioneta junto con el presidente y los candidatos clave de sus avances de Liberty de gobierno, cuando las rocas, las botellas y otros objetos comenzaron a volar.

Hubo pánico y confusión como seguidores y manifestantes burladores abarrotaron la caravana de Milei en Lomas de ZamoraUna extensa ciudad de bajo costo y una fortaleza histórica del peronismo, el movimiento de la oposición populista se centró en los derechos de los trabajadores que ha dominado la política argentina durante las últimas ocho décadas.

« Fuera con Milei! `Hecklers gritó, empujando a otros a la multitud. Capturado con la guardia baja, Milei se agachó dentro del vehículo mientras los agentes de seguridad se apresuraban a protegerlo de las rocas que zumbaban sobre sus cabezas. El partido de Milei’s Liberty Advances está tratando de obtener una ventaja sobre el peronismo en las elecciones legislativas del 7 de septiembre para la provincia de Buenos Aires y ampliar aún más su minoría en el Congreso controlado por la oposición en los exámenes parciales nacionales el 26 de octubre.

Las elecciones son ampliamente vistas como prueba de la popularidad de Milei y el desempeño económico dos años después de que el extraño político fuera elegido en un intento por eliminar los déficits fiscales crónicos del país y terminar con la inflación en espiral.

Legisladores de la oposición La semana pasada pasó varias medidas de gasto que amenazan con descarrilar el excedente presupuestario ganado de Milei, subrayando las apuestas de los próximos exámenes intermedios. Milei ha cumplido su promesa insignia de recortar la inflación, lo que reduce la tasa mensual de precio aumenta del 25 por ciento en diciembre de 2023 a solo 1.9 por ciento el mes pasado con su programa de choque fiscal. Pero se enfrenta a muchos vientos en contra cuando el poder adquisitivo disminuye y el desempleo se realiza.

El lanzamiento de roca rápidamente puso fin a la caravana de la campaña de Milei, organizada el miércoles como una muestra de fuerza política en el campo de batalla de la provincia de Buenos Aires. One Liberty avanza el legislador, José Luis Espert, incluso se subió a una motocicleta aparentemente proporcionada por un partidario y huyó de la escena sin casco. Milei y el resto de su séquito fueron llevados a un vehículo seguro debajo de la tormenta de granizo de objetos arrojados y evacuados de la ciudad.

Manuel Adorni, portavoz de Milei, culpó a los enemigos perenne del presidente por el ataque: seguidores de la antigua antigua Presidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Llamó a los manifestantes en el rally `activistas de la vieja política ‘con’ un modelo de violencia que solo los hombres de las cavernas del pasado quieren ‘.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco del sentimiento, diciendo que el movimiento político de Fernández «organizó un ataque contra el presidente en Lomas de Zamora, poniendo a las personas y las familias que acompañaron en riesgo». A pesar de estar prohibido de la política por la vida y colocado bajo un arresto domiciliario por un convicción de corrupción en junio, Fernandez sigue siendo el líder más influyente del peronismo.

Fernández permanece Peronismo El líder más influyente, incluso cuando una condena de corrupción en junio la prohibió de la política de por vida y la colocó bajo arresto domiciliario. Ella enfrenta juicios en varios otros casos de corrupción. La ira pública sobre tal corrupción que contiene la élite política de Argentina ayudó a alimentar el aumento meteórico de Milei a fines de 2023, afilando el golpe del último escándalo.

En los mensajes de audio filtrados publicados la semana pasada, el presidente de la agencia de discapacidad de Argentina puede ser escuchado que se puede escuchar discutir los pagos de soborno realizados a Karina Milei y su asesora clave. Uno de los manifestantes en el Rally en Lomas de Zamora citó el escándalo, así como las duras medidas de austeridad de Milei, como conducirlo a demostrar contra la caravana.

`Nunca quieres violenciaPero hay tanta injusticia e hipocresía ‘, dijo Joel Domínguez. `Tengo una hija con discapacidad, y él nos golpea directamente. No hay reflexión o autocrítica porque no le importa.

