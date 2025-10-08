Los malayos en Sumatra Occidental tienen tarjetas de identificación indonesia, ¿cómo es que?

Padang, Viva – Oficina Regional de la Dirección General Inmigración Sumatra occidental (West Sumatra) Pregunta y descubra la razón por la cual Nur Amira (37), un ciudadano extranjero (extranjero) Malasia para que pueda tener una tarjeta de identificación de residente (Etc.) Indonesia que conduce a la ciudadanía polémica.

«Cuando él (Nur Amira) consiguió un KTP, se cuestionó cómo los extranjeros podían obtener un KTP», dijo el jefe de la oficina regional de la Dirección General de Inmigración de Sumatra West, Nurudin en Padang el miércoles.

Nur Amira es una mujer que ha sido deportada dos veces de Indonesia y Malasia debido al problema de los documentos de ciudadanía en los dos países. Ahora, la madre de un niño está nuevamente amenazada con deportada porque viola las reglas de inmigración indonesia.

Según él, la emisión de documentos de población para mujeres de mujeres con sangre malasia y Singapur debe ser una nota y evaluación conjunta para no causar nuevos problemas, uno de los cuales está relacionado con la inmigración.

Nurudin dijo que en octubre de 2024 la inmigración local deportó a Nur Amira a Malasia y confiscó su KTP. Además, el documento de población se presentó a la Oficina de Población y Registro Civil de la ciudad de Payakumbuh como la emisión.

«Entonces, después de eso, KTP Nur Amira fue inmediatamente desactivado», dijo.

Por separado, un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII de West Sumatra M Sadiq Pasadigoe pidió a las agencias relevantes que priorizaran el lado humanitario para resolver los casos de ciudadanía experimentados por Nur Amira sin ignorar los procedimientos estatales.

«Espero que el caso Nur Amira pueda resolverse con un enfoque humanitario sin ignorar las reglas y regulaciones estatales», dijo Shadiq.

Shadiq se ha reunido directamente con Nur Amira, quien ahora está detenida en la sala de detención de la Oficina de Inmigración de Clase I de AGAM, West Sumatra. Solicitó que la mujer un hijo sea paciente porque la inmigración actualmente está procesando una serie de documentos.

«Madre es paciente. Todo se está procesando de acuerdo con las reglas de nuestro país. Dios quiera, después de esto, continuará el proceso en Medan y la embajada», dijo Shadiq. (Hormiga)