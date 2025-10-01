Los maestros religiosos de la escuela secundaria Maluku establecieron a los Dodgers para los estudiantes en el horario escolar, los perpetradores fueron arrestados por la policía

Sory ,. – Uno de los maestros de la Escuela Intermedia del Distrito East Seram (SMP), Maluku, con las iniciales JU (42), un residente de Tansi Ambon, distrito de Bula, East Seram, finalmente fue arrestado por la policía

«Ju que es Profesor religioso En una de las escuelas secundarias de Eastern Seram (SMP), arrestado por la policía, porque se sospechaba que el caso de relaciones sexuales contra el niño fue traída en edad, contra la víctima de la víctima (13) que se realizó desde julio de 2025, alrededor de las 11:30 CET «, dijo Kasat RECHRIM Police, AKP Rahmat Ramdani, durante la descripción del caso del caso del caso (30/2025.

Eastern Seram Polres lanzó el caso de los maestros obscenos con la relación sexual de sus alumnos

Este caso fue revelado, después de que la víctima le contó el incidente, a su familia, hasta que los padres de la víctima informaron a los perpetradores a la estación de policía de East Seram, Maluku, el 6 de septiembre de 2025.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de East Seram, AKP Ratakut Ramdani, reveló que el caso, comenzó en julio de 2025, alrededor de las 11:30 CET, la víctima estaba obligando a sus amigos mientras estaban en clase. No mucho después de que el sospechoso Ju ingresó a la clase e inmediatamente sostuvo la mano izquierda de la víctima, inmediatamente la víctima sostuvo inmediatamente la mano izquierda de su amigo que estaba sentado a su lado para salir llamando a la madre del maestro.

«Entonces el sospechoso Ju caminó mientras sostenía la mano de la víctima de NR a la puerta del aula e inmediatamente cerró la puerta e cerró la puerta de la clase desde el interior», dijo el AKP Rahmat Ramdani.

Después de eso, el sospechoso Ju llevó a la víctima de NR a la esquina de la clase, hasta que el sospechoso Ju le dijo a la víctima de NR que se quitara la ropa, pero la víctima se había negado. Los perpetradores también amenazaron a la víctima, hasta que la víctima tuvo miedo y obedeció al perpetrador, hasta que el perpetrador folló a la víctima en el aula «, dijo.

Después de follar a la víctima, los perpetradores dejaron a la víctima en la clase. «El motivo es que los perpetradores no pueden controlar su apetito depravado, la víctima sigue siendo el uniforme de la escuela primaria de la víctima hasta que la víctima es acosada por el maestro», explicó.

Profesor obsceno arrestado por la estación de policía del este de Seram, Maluku

Mientras que el jefe del East Seram Police Public Relations Seram, Ipda Muhamad Ali Kelian, dijo que el incidente ocurrió cuando la víctima todavía era estudiante de la introducción del entorno escolar o el nuevo estudiante en la escuela secundaria (SMP) en East Seram.

Porque la atención del sospechoso JU con un caso de presuntos actos penales de relaciones sexuales contra niños está sujeto al Artículo 81 Párrafo (1) Jo Artículo 76D y / / / / / / / / Artículo 81 Párrafo (2) y o Artículo 81 Párrafo (3) de la Ley de la República de Indonesia Número 17 de 2016 Con el establecimiento del establecimiento del Reglamento del Gobierno en lugar de la ley de 2016 de 2016 de la Segunda Amificación de la Mendicería a la Ley de la Ley 23 de 2002 Infantil de 2002 Infantil de 2002 Infantil de la Infantil de 2002. Ley.

«Luego, el TSK fue condenado/amenazado con un encarcelamiento máximo de 15 años de prisión más 1/3 de la principal amenaza criminal», dijo Ipda Muhammad Ali Kelian. (Mahu Usman/Tvone/Maluku)