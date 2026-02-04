Los lugares ‘Haram’ se exhiben con banderas y pancartas de partidos políticos en Yakarta

Jacarta – La Unidad de Policía de la Función Pública de DKI Yakarta (Satpol PP) reveló que hay varios lugares donde está prohibida la instalación de atributos partidos politicos (partido político) en Yakarta o lo que se suele llamar la «zona blanca».

«Así que hay ‘áreas blancas’, hay algunas, por ejemplo, a lo largo de Sudirman-Thamrin que no están permitidas. Luego los ‘sobrevuelos’ sobre Sudirman-Thamrin no están permitidos», dijo el jefe de la Unidad de Policía de la Administración Pública de DKI (Satpol PP), Satriadi Gunawan en Yakarta, el miércoles.

No solo esta área, partes de Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, el área de Monas Park y Tugu Tani.

Aparte de eso, Lapangan Banteng, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ir H Juanda y el área alrededor del Palacio de Estado también están incluidos en el «área blanca».

Satriadi explicó que estas disposiciones se refieren al artículo 52, párrafo 2, y al artículo 53 del Reglamento Regional Número 7 de 2007 sobre Orden Público, que regula la concesión de permisos para la instalación de atributos limitados (áreas blancas) con estricta supervisión.

En este reglamento también hay un llamamiento para que los atributos de los partidos políticos (partidos políticos) no se muestren en ciertos lugares, como Jalan Jenderal Sudirman y MH Thamrin, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Flyover (Flyover) Semanggi y Karet.

Según Satriadi, la prohibición de instalar atributos en los pasos elevados se implementó teniendo en cuenta los factores de seguridad de los conductores, especialmente debido a las condiciones climáticas y la posibilidad de fuertes vientos.

En el futuro, el Satpol PP de DKI Yakarta controlará los atributos de los partidos políticos que todavía están instalados en zonas prohibidas de acuerdo con las instrucciones del Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, siguiendo las instrucciones del Presidente Prabowo Subianto.

Sin embargo, antes de que se lleve a cabo el control, su partido todavía está esperando el proceso de socialización de la Agencia de Unidad Nacional y Política de DKI Yakarta (Kesbangpol) a todos los partidos políticos.

«Es necesario informar a los partidos políticos que no instalen ‘pasos elevados’ según las instrucciones del Gobernador. Mañana ellos (Kesbangpol) planean socializarlo primero», dijo Satriadi. (Hormiga)