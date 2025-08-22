Los locutores piden que la FCC aboliera la regla de propiedad nacional de la televisión

La Asociación Nacional de Broadcasters (COGER) y varias compañías de transmisión pidieron un repeler de la FCCLa larga regla de propiedad nacional de la televisión el viernes. La nueva presentación de NAB ante la FCC viene después del gigante del grupo de la estación de televisión NexstarEl anuncio a principios de esta semana de su intención de adquirir tegna competidor y en medio de los cambios en la regulación considerando la administración Trump.

NAB dice que la solicitud hecha a la FCC «enfatizó que la regla de décadas evita que las estaciones locales logren la escala necesaria para competir con la tecnología global y los gigantes de transmisión como Google/YouTube, Amazon, Meta y Netflix, ninguna de las cuales enfrenta restricciones similares».

Según la regla actual de la Capitres de Propiedad del 39% de FCC, el Nexstar-Tegna No se permitiría el acuerdo. El presidente de la FCC, Brendan Carr, hablando en la Conferencia Global del Instituto Milken en mayo pasado, reiteró su llamado a La FCC para reformar lo que llamó «límites artificiales arcanos» en la propiedad de la estación de televisión.

En un comunicado el viernes, la senadora Elizabeth Warren se opuso al acuerdo de Nexstar-Tegna y la solicitud de NAB para que la FCC aboliera la regla que evitaría que pase: «Excepto por los ejecutivos corporativos, nadie está pidiendo a las compañías gigantes como Nexstar para engañar a más estaciones de noticias locales, los reporteros de bomberos y los precios de los estadounidenses. Las reglas existen que protegen a los consumidores de los consumidores por los cascabeles de los que se evitan a las compañías y evitan las compañías y las reglas de los que protegen a los consumidores de los consumidores por los que se producen las compañías como los que evitan las compañías y las reglas de los que protegen a los consumidores de los consumidores por los que se evitan a las compañías y evitan las compañías de las compañías y evitan las reglas que los consumidores, existen que los consumidores de los consumidores por los que se evitan a los consumidores de los usuarios de los casos de noticias. ejercer el poder de monopolio, y el gobierno debe hacer cumplir esas reglas «.

NAB afirma que «no hay una justificación creíble para preservar una regla de la era analógica que ya no se alinee con la forma en que los estadounidenses consumen medios o cómo funcionan los mercados publicitarios».

«Esta presentación refleja un nivel extraordinario de consenso en las emisoras de Estados Unidos», dijo el presidente y CEO de NAB, Curtis Legeyt, en un comunicado. «El mensaje es claro: es hora de eliminar el límite de propiedad de la televisión nacional anticuado. Los emisores están unidos para pedir a la FCC que nivele el campo de juego y brinde a las estaciones locales una inyección justa para competir, invertir en periodismo y continuar proporcionando a nuestras comunidades información confiable de noticias e seguridad pública.