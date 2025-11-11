Los Lions son nombrados los mejores para agregar un liniero ofensivo ‘oportuno’

«El jugador de 33 años nunca ha sido un titular de primer nivel, pero llegó al Pro Bowl en 2018 y tiene mucha experiencia», escribió Knox. «Whitehair tiene 121 aperturas en su currículum y ha jugado tanto de centro como de guardia durante su carrera. Esa versatilidad posicional podría ganarle miradas en múltiples equipos».

Knox señaló que Whitehair tiene mucha experiencia en su haber y la versatilidad para jugar diferentes posiciones en la línea interior.

Knox agregó que los Lions podrían usar la experiencia de Whitehair para agregar profundidad después de algunas pérdidas costosas.

«Whitehair sería un objetivo lógico para los Detroit Lions, quienes perdieron al centro Frank Ragnow al retirarse en la temporada baja y recientemente colocaron al guardia Christian Mahogany en la reserva de lesionados», agregó Knox.

Los leones se recuperan

Aunque los Lions han tenido problemas en ocasiones en la ofensiva, especialmente en sus tres derrotas, han demostrado una habilidad especial para recuperarse. El equipo no ha perdido partidos consecutivos en casi tres años y ha respondido con fuerza después de cada una de sus derrotas este año.

Eso incluyó el partido del domingo, cuando los Lions derrotaron a un equipo falto de Washington Commanders 44-22 para recuperarse de la derrota de la semana anterior ante los Vikingos de Minnesota. Los Lions tuvieron 546 yardas totales de ofensiva en la victoria con 30 primeros intentos y ninguna pérdida de balón.

El entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, asumió las tareas de mandar las jugadas en la ofensiva después de una actuación descuidada contra los Vikings y llevó a los Lions a anotar en cada una de sus primeras ocho posesiones.

El receptor abierto Jameson Williams, quien tuvo seis recepciones para 119 yardas, compartió algunos elogios para su entrenador y algunas bromas de buen carácter sobre los anteojos que Campbell necesitaba al ordenar jugadas.

«Un reconocimiento a Dan y cómo controló el juego», dijo Williams. vía The Associated Press. «Fue un poco divertido verlo con gafas… Es una apariencia diferente, sin duda».

Campbell dijo que sólo estaba tratando de cambiar las cosas.

«Fue simplemente: intentemos algo un poco diferente», dijo Campbell. «Tal vez un jugador diferente pueda darnos un poco más de ritmo».

Con la victoria dominante sobre los Commanders (así como la derrota del lunes por la noche ante los Empacadores de Green Bay – los Lions regresaron a la cima de la NFC Norte. Están buscando un tercer título divisional consecutivo y siguen en la búsqueda del puesto número uno general, que los Lions obtuvieron por primera vez en la historia de la franquicia en 2024.