Los Lions podrían traer a Detroit al entrenador despedido de la NFL

El Leones de Detroit Están oficialmente en la temporada baja, a partir del 4 de enero de 2026, y el entrenador en jefe Dan Campbell, el gerente general Brad Holmes y el resto del personal están buscando armar una plantilla que se adapte mejor que la de este año.

Los Detroit Lions concluyeron su temporada 2025-26 con un récord 9-8 y en el último puesto de la NFC Norte, según una investigación de la NFL. Eso está muy lejos de la temporada pasada, cuando cerraron su racha en el primer puesto no sólo en la NFC Norte sino en toda la NFC, pero, por supuesto, no importó, porque los Lions quedaron fuera de los playoffs en su primer juego.

Pero eso es todo en el pasado, y saliendo del victoria del equipo 19-16 sobre el Osos de chicago El domingo, el futuro pinta mejor que hace unas semanas. Ahora, a los Lions se les dice que consideren seriamente la posibilidad de contratar a un recién despedido. NFL entrenador y traerlo a Detroit.

Cuerpo técnico de los Detroit Lions para 2026-27

Los Leones de Detroit habían coordinador ofensivo John Morton para la temporada 2025-26, pero considerando que Campbell le quitó las tareas de mandar jugadas, es probable que los Lions sigan adelante.

Ahora, instan a los Lions a despedir a un entrenador quien acaba de ser despedido: anterior marrones de cleveland El entrenador en jefe Kevin Stefanski.

Stefanski fue contratado por los Browns en enero de 2020. Ayudó a llevar al equipo a dos puestos en los playoffs y ganó el premio al Entrenador del Año tanto en 2020 como en 2023. Ahora, está soltero y listo para socializar, al menos desde la perspectiva de un entrenador de fútbol.

Brad Berreman de Informe SideLion llama a Stefanski un candidato “ideal” para coordinador ofensivo, en un artículo del lunes 5 de enero para el medio. En el artículo, Berreman señala que es «posible que Stefanski, incluso si tiene una opción o dos, no quiera ir directamente a ser entrenador en jefe en otro lugar después de su experiencia en Cleveland. Eso teóricamente lo empujaría a considerar ofertas para ser coordinador ofensivo en algún lugar, y los Lions tendrán una oportunidad cuando se haga oficial cualquier movimiento que se haga con Morton».

Cabe mencionar que el entrenador tuvo un récord 45-56 durante su tiempo con los Bears, y si bien eso no es genial, fue muy difícil para él tener éxito en las últimas dos temporadas, después de ese intercambio salvaje por Deshaun Watson y la situación del mariscal de campo del equipo.

Berreman añade que«Mientras Campbell considera candidatos a coordinador ofensivo que le gustaría entrevistar, lo que probablemente ha estado haciendo durante semanas, Stefanski debería ocupar un lugar destacado en la lista ya que ahora está oficialmente disponible».

Otro candidato a los Detroit Lions

Nick Halden de Detroit Jock City tiene en mente a una persona diferente para el puesto. En un artículo del martes 6 de eneroelige a Avieon Terrell, el hermano menor de Halcones de Atlanta esquina AJ Terrell. En el artículo, dice que Terrell “sería la persona perfecta para Detroit”.

«Si la esquina todavía está en el tablero cuando se anuncia el número de Detroit, es difícil encontrar un argumento razonable en contra de que los Lions mejoren una secundaria que continúa devastada por las lesiones», afirma Halden. «Si bien los Lions tienen a Terrion Arnold y DJ Reed bajo contrato, la falta de opciones saludables en cada una de las últimas dos temporadas tiene que cambiar la perspectiva sobre a qué posiciones están dispuestos a apuntar los Lions».