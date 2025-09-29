Los límites de los medios convencionales y digitales están cada vez más borrosos, se completa el proyecto de ley de transmisión urgente

Yakarta, Viva -Cambios a la ley (uu) Radiodifusión Es muy urgente y necesita una atención seria. La razón, los límites regulatorios y el tratamiento entre los medios de transmisión (convencionales) y los nuevos medios (plataformas digitales) están cada vez más borrosas (poco claras).

«Los límites de los dos están cada vez más borrosos. Además, la comunidad ahora, especialmente la generación más joven, ahora tiene acceso ilimitado a la información y el entretenimiento, que no solo proviene de instituciones de transmisión con licencia, sino también de creadores de contenido independientes, servicios de transmisión globales y redes sociales», dijo el Rector de Ciencias Sociales e Instituto de Estiami, Sylviana Murni, cuando dan un discurso en un discurso de orientación técnica (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades de Guía (Actividades (Redes de Guía ((Instituto de Estiami.Bimtek) Directrices de comportamiento de transmisión y estándares del programa de transmisión (P3SPS) 2025 en el campus del Instituto de Ciencias Sociales y Gestión de Stiami, en Cempaka Putih, Central Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Sin embargo, continuó Sylviana, el desarrollo presentó dos cosas a la vez, a saber, la existencia de una gran oportunidad para expandir el alcance y la innovación. Pero otros Dysysisi, este es un desafío serio para la relevancia, la ética y la calidad del contenido de transmisión.

«La pregunta es, ¿cómo garantizamos que las instituciones de transmisión sigan siendo los principales pilares de los proveedores de información que son precisos, esclarecedores, educativos y caracterizados en medio del flujo rápido del contenido digital?», Dijo Sylviana.

Con respecto a la declaración de Sylviana, el practicante de transmisión Neil Tobing evaluó la necesidad de una mejora en la definición de transmisión en la revisión de la ley de transmisión (Ley). Se espera que esta actualización proporcione claridad, afirmación y un sentido de justicia para cualquier persona, incluida la industria de transmisión de televisión y radio.

«De hecho, la definición de transmisión en la ley de transmisión debería mejorarse. Porque es muy importante regular otras plataformas de medios», dijo Neil Tobing, uno de los oradores de Bimtek.

Neil enfatizó que el estado debe estar presente y se atreve a organizar plataformas de medios que no sean los principales medios de comunicación (TV y radio). «El estado debe regularlo sin tener que reducir el derecho de la comunidad a obtener información. Estamos listos para discutir eso», suplicó al mismo tiempo proponiendo el fortalecimiento de la autoridad KPI para verlo.

El director de marketing y cooperación estudiantil de Istitut Stiami, Dedy Kusna Utama, declaró que los cambios en esta regulación para crear justicia para los medios de transmisión. «La configuración de la plataforma digital es necesaria. La alfabetización digital también es necesaria. Los académicos estamos listos para fomentar y proporcionar información», dijo.

Respondiendo a eso, el presidente del KPI central, dijo Ubaidillah, su partido estaba esperando y esperando la gran participación del mundo del campus en el país. Según él, el campus como foro para pensadores y ciencias debe contribuir a las políticas nacionales de transmisión.

«La participación académica relacionada con las regulaciones de transmisión es importante. Relevante o no en verdad también depende de cómo lo ve el público. Debido a que KPI es un foro para las aspiraciones públicas. Por lo tanto, si el público quiere cambiar, cambiemos», agregó el comisionado central de KPI, Tulus Santoso, al margen de la discusión de Bimtek.

En esa ocasión, el Comisionado Central de KPI, Aliyah, explicó los deberes y funciones de KPI para mantener las transmisiones de televisión y radio para estar en línea con las regulaciones. Además, dijo que las transmisiones de televisión y radio eran muy importantes en un esfuerzo por educar al público a través de información confiable.