Los líderes y fanáticos de NASCAR reaccionan a la renuncia de Steve Phelps

NASCAR anunció la renuncia de Steve Phelps, marcando el final de su carrera de 20 años en el organismo sancionador. NASCAR dijo que la decisión fue personal. El anuncio se produjo tras la publicación de mensajes de texto durante una reunión federal. juicio antimonopolio mes pasado. Esos mensajes incluían comentarios sobre los dueños de los equipos y decisiones internas y rápidamente atrajeron la atención del público.

La situación provocó una amplia discusión en todo el deporte. Mientras algunos fanáticos cuestionaron la cultura de liderazgo, los ejecutivos de NASCAR emitieron declaraciones que elogiaron fuertemente el impacto y el liderazgo de Phelps.

Phelps también emitió una declaración de despedida que se centró en la gratitud y la reflexión. En conjunto, las respuestas resaltaron tanto la importancia de su mandato como los desafíos que rodearon su salida.

El liderazgo de NASCAR responde a la salida de Phelps

El presidente y director ejecutivo de NASCAR, Jim France, elogió a Phelps en el anuncio oficial.

“Steve siempre será recordado como uno de los líderes más impactantes de NASCAR. francia dijo. Durante décadas, ha trabajado incansablemente para emocionar a los fanáticos, apoyar a los equipos y ejecutar una visión del deporte que nos ha brindado a todos algunos de los mejores momentos en nuestros casi 80 años de historia. Ha sido un honor trabajar junto a él para lograr lo imposible, como ser el primer deporte que regresa durante Covid, o ofrecer lo inimaginable al lanzar nuevas carreras en el LA Memorial Coliseum y la primera carrera callejera de NASCAR en el centro de Chicago. Steve deja NASCAR con un legado transformador de innovación y colaboración con una mentalidad de crecimiento implacable”.

La vicepresidenta ejecutiva de NASCAR, Lesa France Kennedy, se hizo eco de ese mensaje.

“Durante sus dos décadas en NASCAR, Steve ha equilibrado un fuerte liderazgo y una búsqueda constante de la excelencia con un compromiso sincero con nuestros fanáticos. ella dijo. Ha ayudado a brindarles a los fanáticos algunos de los mejores y más inolvidables momentos de nuestra historia y, lo más importante, ha sentado una base increíble para el crecimiento continuo y el éxito de todo el deporte. Un verdadero creador de consenso y un defensor apasionado, agradecemos a Steve por aportar su inteligencia, integridad y amor por las carreras a este deporte todos los días. Si bien su carrera puede llevarlo a otros lugares, siempre tendrá un lugar en nuestra familia NASCAR”.

Reacción de los fans y respuesta más amplia

La reacción de los fanáticos a la renuncia de Phelps varió en las redes sociales. Algunos fanáticos acogieron con agrado el cambio y pidieron más cambios en el liderazgo dentro de NASCAR, incluidas menciones de otros altos ejecutivos. Otros se centraron en los logros de Phelps y el impacto que tuvo en la era moderna del deporte.

Lori Insana escribió: «Creo que es por el bien del deporte. Phelps hizo mucho por NASCAR. Seguirá adelante y continuará su carrera y no mirará atrás». Otro fan, Papageaorgioescribió: “¡¡¡Necesitaba estar fuera por bastante tiempo!!!” Doc añadido«Phelps fuera es lo mínimo. Otros que comparten su opinión sobre los fanáticos y los propietarios y conductores de toda la vida también deben irse».

La despedida de Steve Phelps y su resumen de carrera

En su mensaje de despedida, Steve Phelps reflexionó sobre su etapa al frente del deporte y las personas que dieron forma a su carrera.

«Como fanático de las carreras de toda la vida, me enorgullece haber servido como el primer comisionado de NASCAR y liderar nuestro gran deporte a través de tantos desafíos, oportunidades y novedades increíbles en mis 20 años», dijo Phelps.

Señaló el papel de los aficionados, los equipos, los socios y los empleados a la hora de impulsar el deporte. «Nuestro deporte se basa en la pasión de nuestros aficionados, la dedicación de nuestros equipos y socios, y el compromiso de nuestros maravillosos empleados», dijo.

Phelps dijo que era un honor conectar a las partes interesadas de NASCAR desde hace mucho tiempo con nuevos grupos que ingresan al deporte, incluidos socios de medios, fabricantes de automóviles, operadores de pistas y talentos de las carreras. De cara al futuro, Phelps dijo que planea buscar nuevas oportunidades en los deportes y otras industrias.

Cerró agradeciendo a sus colegas, amigos y fanáticos, y agregó que sigue profundamente agradecido con la familia France y por su lugar en la historia de NASCAR.