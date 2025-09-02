Los líderes religiosos y los académicos llaman a rechazar todas las formas de anarquismo

Yakarta, Viva – Cifra religión y los académicos están de acuerdo en que la libertad de opinión debe llevarse a cabo de manera ordenada para no causar pérdidas por público Intereses amplios y nacionales.

Vicepresidente del Consejo Indonesio de Ulema (MUI), KH. Marsudi Syuhud, enfatizó que la entrega de críticas al gobierno era parte de las enseñanzas de la religión, así como los derechos garantizados por la Constitución. Sin embargo, según él, la expresión debe permanecer en el corredor de la ley.

«Expresar opiniones es un derecho, pero si es perjudicial y saqueo, claramente viola la ley religiosa y la ley positiva», dijo Marsudi Syuhud en su declaración, martes 2 de septiembre de 2025.

La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Explicó que mantener el orden es parte de la paciencia para llevar a cabo las reglas. Las acciones que causan daño se consideran contrarias a los valores religiosos y legales, y tienen el potencial de sacrificar el alma y la riqueza público.

Marsudi también apreció el presidente Prabowo Subianto, quien inmediatamente invitó a los líderes interreligiosos a reducir el potencial de la escalada política. Según él, la iniciativa es un claro ejemplo de que el diálogo puede ser la clave para prevenir acciones destructivas.

En el mismo foro, la experta en comunicación política de la Universidad de Indonesia, Aditya Perdana, enfatizó que la democracia proporciona un amplio espacio para que la comunidad transmita aspiraciones. Sin embargo, los límites aún deben mantenerse para no tener un mal impacto.

«Cuando la protesta se convierte en la destrucción de las instalaciones públicas, la comunidad misma está en desventaja debido a la pérdida de acceso a los servicios públicos», dijo Aditya Perdana.

La tasa de aditya, las manifestaciones excesivas a menudo conducen a la desconfianza entre los ciudadanos. Por lo tanto, los recordatorios de las reglas de demostración: desde el procedimiento hasta el límite de tiempo deben continuar siendo transmitidos.

También consideró que la rápida respuesta del presidente fue el paso correcto para anticipar el potencial de extender la escalada, especialmente al involucrar a líderes religiosos y organizaciones comunitarias que tienen una red sólida a nivel de base.

Además, Aditya recordó la importancia de la advertencia de los funcionarios públicos en la entrega de declaraciones, especialmente en el espacio digital. Según él, la insensibilidad en realidad puede desencadenar una decepción que puede convertirse en acciones no controladas.

Se cree que la transparencia, la empatía y la consistencia de la aplicación de la ley son la base principal para mantener la democracia sana y libre de anarquistas.

La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

La democracia será más firme si se lleva a cabo pacíficamente y libre de actos anarquistas.

El mensaje entregado por líderes y académicos religiosos confirma que la libertad de opinión debe colocarse en el corredor de la ley y la moral, para que no se convierta en daños que sean perjudiciales para la comunidad.

Al canalizar las aspiraciones de manera ordenada, se puede mantener la unidad nacional, mientras que el desarrollo funciona sin obstáculos para el progreso de Indonesia.