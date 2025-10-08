Los líderes mundiales elogian el aeropuerto Navi Mumbai como clave para el futuro de la aviación de la India







La inauguración de Nueva Bombay El Aeropuerto Internacional ha sido celebrado como un hito en el sector de la aviación de la India, y los líderes mundiales de la aviación destacan su potencial de crecimiento económico e impacto social.

Según la agencia de noticias ANI, Sheldon Hee, vicepresidente regional para Asia Pacífico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), subrayó la importancia del aeropuerto para la industria de la aviación en rápido crecimiento de la India.

«La inauguración del aeropuerto Navi Mumbai es un hito importante en el increíble viaje de la aviación de la India. La aviación aporta 53.600 millones de dólares a la economía de la India y sustenta 7,7 millones de puestos de trabajo. El aeropuerto Navi Mumbai aliviará las limitaciones de capacidad en la región de Mumbai, fortalecerá la conectividad y traerá beneficios económicos y sociales aún mayores a la economía india. Esperamos colaborar con el equipo del aeropuerto Navi Mumbai para brindar la capacidad requerida de manera eficiente. fomentar la innovación y crear una experiencia perfecta para los pasajeros y las partes interesadas», dijo Sheldon Hee en un comunicado, informó la agencia de noticias ANI.

Mientras tanto, el Primer Ministro Narendra Modi visitará Maharashtra los días 8 y 9 de octubre para inaugurar el Aeropuerto Internacional Navi Mumbai y lanzar y dedicar varios proyectos en Mumbai.

Según un comunicado oficial de la Oficina del Primer Ministro, el Primer Ministro Modi llegará a Navi Mumbai alrededor de las 3 pm y realizará un recorrido por el recién construido Aeropuerto Internacional Navi Mumbai. Posteriormente, alrededor de las 15.30 horas, inaugurará el aeropuerto internacional Navi Mumbai y también lanzará y dedicará varios proyectos en Mumbai. También se dirigirá a los asistentes en la ocasión.

En línea con su visión de transformar la India en un centro de aviación global, el Primer Ministro inaugurará la Fase 1 de Aeropuerto Internacional Navi Bombay (NMIA) construido a un costo de alrededor de 19.650 millones de rupias.

El Aeropuerto Internacional Navi Mumbai es el proyecto aeroportuario Greenfield más grande de la India, desarrollado en el marco de una asociación público-privada (APP). Como segundo aeropuerto internacional de la Región Metropolitana de Mumbai, NMIA trabajará en conjunto con el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) para aliviar la congestión y elevar a Mumbai a la liga de sistemas globales de múltiples aeropuertos. El aeropuerto, diseñado para estar entre los más eficientes del mundo con un área de 1160 Ha, eventualmente manejará 90 millones de pasajeros al año (MPPA) y 3,25 millones de toneladas métricas de carga.

Entre sus ofertas únicas se encuentra un Automated People Mover (APM), un sistema de tránsito planeado para conectar las cuatro terminales de pasajeros para transferencias fluidas entre terminales, así como un APM terrestre que une la infraestructura de la ciudad.

De acuerdo con las prácticas sostenibles, el aeropuerto contará con almacenamiento dedicado para combustible de aviación sostenible (SAF), generación de energía solar de aproximadamente 47 MW y servicios de autobuses con vehículos eléctricos para la conectividad pública en toda la ciudad. Nmma También será el primer aeropuerto del país conectado mediante Taxi Acuático.

(Con entradas ANI)





