Los líderes legislativos de Indiana se reunieron en privado con Trump para discutir la redistribución de distritos







Legislativa republicana de Indiana Los líderes se reunieron en privado con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval para discutir la redistribución de distritos, confirmó un portavoz de la Cámara de Representantes de Indiana, aunque no está claro si se unirán a otros estados para tratar de cambiar los mapas del Congreso a mitad de ciclo antes de las intermedias del próximo año.

Muchos legisladores de Indiana han expresado dudas al impulso de Trump para darle a su partido una ventaja en la carrera de 2026 por el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance también habló sobre el sujeto a numerosos legisladores de Indiana, que estaban en Washington DC para reunirse con funcionarios de la administración.

Varios legisladores de Indiana salieron en apoyo de un cambio de mapa de ciclo a mitad de ciclo después de las reuniones, que se mantuvieron como presión en todo el país ahora que los demócratas de California permitieron a los votantes decidir si contrarrestar a los republicanos en Texas, cuyo mapa rediseñado ahora espera la firma del gobernador.

`Pasé el día en el Casa blanca Debido a que Hoosiers merece estar bastante representado en DC, `Indiana, la senadora Liz Brown, publicó en las redes sociales. `El presidente Trump sabe lo que está en juego si las fortalezas liberales como Ca se doblan, rompen y rompen las reglas para gerrymander sus mapas.

Los portavoces de las oficinas del presidente de la Cámara de Representantes de Indiana, Todd Huston, y el presidente del Senado, Pro Tem Rodric Bray, no proporcionaron detalles en la reunión del martes con Trump. Los legisladores estaban en Washington para las reuniones de la Conferencia de Liderazgo Estatal de la Casa Blanca entre la administración y los líderes del Partido Republicano. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

« Mientras apareció la redistribución de distritos y los miembros pudieron hacer preguntas, pasamos la mayor parte de nuestra tarde discutiendo cuestiones como energía, inmigración y prevención de desechos y fraude en el gobierno, dijo la declaración oficial de Bray sobre la conferencia. Bray no hizo comentarios sobre la reunión con Trump.

Por lo general, los estados vuelven a dibujar los límites de los distritos del Congreso cada 10 años para adaptarse a los cambios de población. En cambio, Trump alentó a los republicanos de Texas a cambiarlos a enviar cinco republicanos más a Congreso. En respuesta, California celebrará una elección especial en noviembre para que los votantes puedan decidir si contrarrestar la ventaja de Texas con un mapa que podría ayudar a los demócratas a ganar más escaños. Los legisladores en otros estados también están considerando la posibilidad.

Vance ya se reunió en privado con el gobernador Mike Braun y los líderes legislativos en Indianápolis el 7 de agosto para discutir la redistribución de distritos. Braun, un aliado firme de Trump, puede llamar a una sesión especial, pero sugirió que el próximo movimiento de Indiana dependería de los apetitos de los legisladores.

Republican state Rep. Craig Haggard said in an interview after the White House meeting that Vance`s argument wasn`t `strong-armed» and there`s still no broad consensus. `I don`t think we`ll really know until we get into a session and see some actual maps,` Haggard said. Haggard said that in a `perfect world,` Indiana`s maps would stay as they are, but he believes the Republican party needs to maintain House control para continuar su plataforma.

«Creo que vamos en la dirección correcta en este país», dijo Haggard, quien está desafiando a un congresista republicano desde hace mucho tiempo en Indiana occidental. «Estoy de acuerdo con el vicepresidente en que debemos usar todos los métodos legales y constitucionales que nos dieron para asegurarnos de que ganemos». Otros republicanos de Indiana han expresado oposición, diciendo que la redistribución de distritos de mitad del ciclo es costoso y podría ser contraproducente políticamente.

`Se nos pide que creemos una nueva cultura en la que sería normal que un partido político seleccione nuevos votantes, no una vez por década`, pero cada vez teme las consecuencias de una elección que se acerca, dijo el senador estatal Spencer Deery en un comunicado el 13 de agosto.

Los republicanos tienen una supermayitud en ambas cámaras en Indiana, es decir Demócrata No pudo detener o retrasar una sesión especial negándose a asistir, como lo hicieron sus compañeros en Texas. Los republicanos también superan en número a los demócratas en la delegación del Congreso de Indiana 7-2. Algunos republicanos ven la oportunidad de ganar nueve escaños en el estado, que Trump ganó en 19 puntos porcentuales en 2024.

El Partido Republicano probablemente apuntaría al primer distrito del Congreso de Indiana, una fortaleza democrática que abarca a Gary y otras ciudades cerca de Chicago. El representante demócrata de tres períodos, Frank Mrvan, ganó la reelección en 2022 y mantuvo fácilmente el escaño en 2024 incluso después de que los republicanos redujeron el distrito para que fuera un poco más favorable para el Partido Republicano.

Los republicanos también podrían concentrarse en el séptimo distrito del Congreso, compuesto completamente de Condado de Marion y la fortaleza democrática de Indianápolis, pero invitarían a más controversia al cortar la ciudad más grande de Indiana y diluir la influencia de los votantes negros.

Los republicanos también podrían concentrarse en el séptimo distrito del Congreso, compuesto completamente de Condado de Marion y la fortaleza democrática de Indianápolis, pero invitarían a más controversia al cortar la ciudad más grande de Indiana y diluir la influencia de los votantes negros.





