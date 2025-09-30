Los líderes del Congreso visitan oficinas de NSS para fortalecer las relaciones existentes







El jefe de KPCC, Sunny Joseph, dijo el martes que Congreso Los líderes visitaban oficinas de la Sociedad de Servicios de Nair (NSS) solo para fortalecer las buenas relaciones existentes entre el partido y la organización.

El jefe del Comité del Congreso de Kerala Pradesh (KPCC) se refería a las reuniones reportadas de varios líderes del partido senior con el liderazgo de NSS.

Joseph dijo que estas fueron «visitas amistosas» destinadas a fortalecer las relaciones ya buenas que los líderes del partido tienen con el NSS.

Las visitas reportadas y la declaración del jefe de KPCC vienen a raíz del reciente comentario del secretario general de NSS, G Sukumaran Nair, de que confiaba en la izquierda. gobierno Sobre el tema de Sabarimala, que había asegurado a la comunidad que se conservarían los antiguos rituales en el santuario de la colina.

También había criticado al gobierno de la NDA liderado por BJP en el Centro de «su inacción después del veredicto de la Corte Suprema que permitía la entrada de mujeres de todas las edades a Sabarimala», y pisó un golpe al Congreso, diciendo que el gran partido antiguo «apareció sin interesar en las votas hindúes».

Los comentarios de Nair se produjeron después de que el UDF liderado por el Congreso se mantuvo alejado del Global Ayyappa Sangamam organizado en Sabarimala por el gobierno el 20 de septiembre.

Después de su declaración, el Congreso dijo que su decisión de mantenerse alejado del cónclave fue un político uno.

También dijo que NSS tenía derecho a su opinión y que no había diferencias entre el partido y la organización prominente de Nair.

El partido también había enfatizado que el puesto de NSS no era político.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente