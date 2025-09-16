Los líderes de Pesantren en Aceh fueron arrestados, supuestamente acosando a sus alumnos

North Aceh, VIVA – La Unidad de Investigación Penal de la Policía de North Aceh arrestó a un líder de Dayah (Pesantren) en el área local. Supuestamente estuvo involucrado en un caso de Rudapaksi contra una estudiante de 16 años.

«Según el informe que recibimos, los perpetradores supuestamente cometieron un forakt de víctimas en su casa que estaban en el complejo Dayah», dijo Kasat Reskrim North Aceh Police, AKP Dr. Boestani en North Aceh, martes (16/09/2025).

Este caso se reveló después de que el hermano de la víctima informó a la policía el 6 de septiembre de 2025. Según los resultados de la investigación y en el examen en profundidad, las autoridades establecieron al líder del Pesantren como sospechoso.



Ilustración del acoso sexual en niños – Fotos de documentos especiales Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Según el AKP Boestani, la acción depravada ocurrió el 19 de agosto y 2025. La víctima fue llamada a la casa del sospechoso en las primeras horas de la mañana en el terreno de recibir un castigo porque fue acusado de hacer una videollamada con un hombre.

«Sin embargo, los perpetradores obligaron a las víctimas a cometer actos obscenos. No solo eso, los perpetradores también continuaron su acción en el dormitorio», dijo.

Después del incidente, el sospechoso incluso amenazó a la víctima de no decirlo a nadie. Cuando tuvo lugar el incidente, se sabía que el sospechoso estaba solo en su casa para que fuera libre de llevar a cabo la acción.

Este caso solo se reveló cuando a todos los estudiantes se les permitía irse a casa el 28 de agosto de 2025. En ese momento, la víctima se aventuró a contar su amarga experiencia a la familia.

«Para su familia, la víctima finalmente se atrevió a contar el incidente, hasta que la familia informó el caso a la estación de policía de North Aceh», dijo AKP Boestani.

En la actualidad, el sospechoso ha sido detenido en el Centro de Detención de la Policía de North Aceh. La policía todavía está realizando un examen de las víctimas, los perpetradores y varios testigos para fortalecer la evidencia.

Por sus acciones, el líder del Pesantren fue acusado del crimen de violación y acoso sexual de los niños. La base legal Artículo 50 Jo Artículo 47 de Aceh Qanun número 6 de 2014 sobre la ley de Jinayat.

«La amenaza de castigo que espere a los perpetradores no es ligera, a saber, el látigo UQUT hasta 200 veces, o una prisión máxima de 200 meses (16 años 8 meses)», dijo el Dr. Boestani del AKP. (ENTRE)