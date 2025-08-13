Los líderes de la UE piden a Donald Trump para que defiendan los intereses de seguridad de Europa







Los líderes de la Unión Europea apelaron el martes al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Defender sus intereses de seguridad en una cumbre clave con su homólogo ruso Vladimir Putin a finales de esta semana sobre la guerra en Ucrania. Los europeos están desesperados por ejercer alguna influencia durante una reunión del viernes de la que han sido marginados. No está claro si Ucrania participará.

Trump decepcionó a los aliados estadounidenses en Europa diciendo que Ucrania tendrá que renunciar a algunos Territorio controlado por ruso. También dijo que Rusia debe aceptar intercambios de tierras. No está claro qué se espera que Putin se rinda.

En un comunicado el martes, los líderes de la UE dijeron que «dan la bienvenida a los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania». Pero, dijeron, «el camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania».

“Una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional, incluidos los principios de independenciaSoberanía, integridad territorial y que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza ”, dijeron.

