Los líderes de la tecnología global revelan el papel de la tecnología en la configuración del mundo de hoy

VIVA – El segundo día del evento anual de Bali Telkom Conferencia Internacional (Batic) 2025 Organizada por PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), una subsidiaria de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom), tiene lugar lleno de energía, colaboración y discusión inspiradora. Las delegaciones de varios países se reunieron para compartir ideas, establecer redes y fortalecer la cooperación en los ecosistemas digitales globales.

El segundo día de la agenda comienza con la carrera de diversión de caridad que reúne a los participantes fuera del foro de la conferencia, construyendo una cálida atmósfera de unión y espíritu colaborativo durante todo el día.

Llevando el tema «presentación de tecnología en la configuración del mundo actual», una serie de conferencias se presenta en las discusiones profundas sobre la inteligencia artificial (AI), tecnología inmersiva, para innovación disruptiva. Los oradores enfatizaron que más que la tecnología, la colaboración y la confianza mutua se convirtieron en una base importante para la era digital juntos.

Una de las notas clave de Nokia destacó el papel de la IA que es cada vez más grande en el sector de telecomunicaciones, así como la importancia de las soluciones expansivas y sostenibles. La discusión también enfatizó las oportunidades de nuevos modelos de negocio, incluida la iniciativa de GPU como servicio con Telin, que se consideró capaz de abrir el camino para la innovación industrial.

Además de la sesión principal, los participantes también asistieron a TelinPro Insights: Taller de pensamiento de diseño que se centró en el uso de negocios de WhatsApp y CPAA para aumentar la participación del cliente. Este taller proporciona espacio interactivo para que los vendedores y los líderes de productos rediseñen estrategias de comunicación y abran nuevas oportunidades de colaboración.

El espíritu de redes es cada vez más evidente a través de la firma de una serie de asociaciones estratégicas, incluidas CMC Telecom y Telin para fortalecer la conectividad de Vietnam -Indonesia, Realty Digital y Telin para construir el futuro de la interconexión de los centros de datos, XlsMart y Telin para los servicios API de red, y la ITCO y Telin en la fusión del sistema de cable de mar III II.

Otro momento importante es el panel clave: desatar la IA: transformar operaciones y servicios para la era digital que presenta líderes industriales de Microsoft, Telkom Indonesia, Akamai, SoftBank, Salesforce, BT International y Tencent Cloud. Este panel discute el potencial de la IA no solo en términos de técnica, sino también el valor de la colaboración del sector cruzado como impulsor del crecimiento digital.

El segundo día también fue coloreado con sesiones de compromiso de Stanley Manzini (Edch), quien invitó a los participantes a adoptar una mentalidad futura al enfatizar la importancia de la colaboración en lugar de la competencia. Mientras tanto, el Spotlight Stage de expertos presenta un formato de «conversaciones silenciosas» más íntimas con Telin Empowher, APJII, Biznet, I3Forum, Comercio e invertir Columbia Británica e TDI (Neutradc Nxera Batam), dando una nueva visión y abrir una sala de conversación de negocios en el área de exhibición.

Batic 2025 Nuevamente confirma su uso como un contenedor que une inspiración real, conocimiento y colaboración. A través de una combinación de discusiones formales, talleres, redes e interacciones culturales, este foro fortalece las asociaciones, fomenta la amistad y da a luz nuevas oportunidades para el ecosistema digital de Asia Pacífico.

Al finalizar el segundo día, los delegados disfrutan de la cena de despedida acompañada de música, especialidades culinarias de balineses y un ambiente de unión. Esta tradición celebra no solo el intercambio de ideas, sino también la cooperación y la amistad que continuará.