Los líderes de la RPD confirman que no habrá aumento en los fondos de receso en octubre de 2025

Jacarta – La Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) confirmó que no había ninguno aumentar dana recreo miembro de la RPD durante el receso de octubre de 2025, respondiendo a las noticias que circulan sobre el aumento presupuestal.

En este informe se alega que los fondos de receso para los miembros de la Cámara de Representantes aumentarán a 765 millones de IDR en octubre de 2025 desde 702 millones de IDR en mayo de 2025.

«No habrá ningún aumento, lo hemos confirmado con los dirigentes», dijo el vicepresidente de la RPD de RI, Saan Mustopa, durante una reunión en Yakarta el sábado.

Así, afirmó que los fondos de receso para los miembros de la Cámara de Representantes este mes se mantendrán en 702 millones de IDR o lo mismo que en mayo de 2025.

Los fondos de receso son fondos entregados a los miembros de la RPD RI para apoyar las actividades de absorción. aspiraciones personas en cada distrito electoral durante el período de receso.

Saan no negó que hubo varios problemas relacionados con el reciente aumento de los fondos de receso para los miembros de la Cámara de Representantes debido a los cambios en la ubicación de las actividades de receso.

Presidente de la Comisión III de la RPD, Habiburokhman

Sin embargo, enfatizó que esto no es cierto porque no hubo puntos de actividad adicionales durante este receso.

«Porque no sumas puntos, significa que no sumas números», dijo.

La RPD RI entrará en un período de receso desde el viernes 3 de octubre de 2025 hasta principios de noviembre. Durante el período de receso, los miembros de la RPD RI aprovecharán el tiempo para regresar a sus distritos electorales, interactuar directamente con la comunidad y escuchar las diversas aspiraciones y problemas que enfrentan los residentes.

El proceso de absorber las aspiraciones de los pueblos de las regiones es parte integral de la responsabilidad del legislador de representar los intereses del pueblo.

Durante el período de receso, los miembros de la RPD RI pueden realizar diversas actividades, como reuniones con la comunidad, diálogo público, visitas a varios lugares y escuchar quejas e ideas constructivas de diversos sectores de la sociedad.

A través de una serie de actividades de receso, la RPD RI puede comprender con mayor profundidad la dinámica social, económica y política en cada uno de sus distritos electorales.

Aparte de eso, absorber las aspiraciones de la comunidad también es una oportunidad para que los miembros de la RPD RI expliquen varias políticas que se han producido a nivel nacional y obtengan comentarios directos de la comunidad. (Hormiga)