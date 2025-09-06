Los líderes de DPRD de DKI Yakarta dicen que los salarios son RP106 millones por mes

Yakarta, Viva – Vicepresidente DKI JAKARTA DPRD, IMA Mahdiah sin rodeos sobre detalles salario Y Prestación que recibió como DKI JAKARTA Miembro DPRD y el liderazgo del DKI Jakarta DPRD de la facción PDI Perjuangan (PDIP).

IMA respondió al tema del salario de los miembros de DKI Jakarta DPRD que estaban siendo destacados. El salario nominal junto con los beneficios recibidos por los representantes de las personas en Kebon Sirih puede alcanzar Rp139 millones por mes.

En ingresos con un ingreso mensual promedio de trabajadores en Yakarta en medio de la dificultad de la vida de los residentes de Yakarta debido al alto precio de las necesidades básicas y la dificultad del empleo.

Desde el documento oficial de la recapitulación de Tauces Home Pay Julio 2025, el monto total de los ingresos de IMA Mahdiah como miembro del DKI Yakarta DPRD simultáneamente con el liderazgo, alcanzó Rp106.5 millones antes de ser cortado. El político PDIP anunció previamente su salario salarial cada mes.



DKI JAKARTA Reunión plenaria DPRD Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Los detalles incluyen: dinero de representación de Rp2.4 millones, dinero del paquete RP240 mil, subsidio de posición RP3.48 millones, subsidio de vivienda Rp78.8 millones, subsidios de comunicación intensiva RP21 millones, subsidios de arroz RP150 mil y cuerpos de deliberación y cuerpos presupuestarios RP217,500.

Pero ese número no fue completamente aceptado. Según el salto salarial, el descuento cargado alcanzó más de Rp.46 millones. El componente más grande proviene de PPH21 de RP23.95 millones, seguido de depósitos a la facción de RP4 millones, depósitos al DPP de RP8 millones, depósitos a DPD/DPW RP10 millones y contribuciones BPJS de RP120 mil.

Entonces, el pago a casa que se paga que IMA Mahdiah realmente recibió fue alrededor de RP. 60.4 millones por mes. Ese número no incluye asignaciones de receso pagadas por cierto.

«Si el consejo recibe, según el salto salarial RP60 (millones), todo está en», dijo Ima Mahdiah a los medios, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Aun así, IMA no desestimó si el público evaluó que el ingreso total de los miembros de DPRD podría alcanzar Rp139 millones. «Eso es claramente un salto salarial», dijo

Anteriormente, las masas de la alianza estudiantil de atención estudiantil demócrata (AMPSI) que celebraban una manifestación relacionada con la asignación de miembros del consejo frente al edificio DKI Jakarta DPRD el jueves 4 de septiembre de 2025.

En la acción, AMPI entregó tres puntos de demanda, a saber: solicitar transparencia y evaluación salarial y asignación para el DKI Jakarta DPRD, que se considera mayor que el parlamento indonesio.

Exigiendo una disminución, así como la eliminación de la asignación de miembros del DPRD DKI Yakarta, que se considera excesivo y no se pone de moda con los intereses de las personas, y insta a la auditoría general de los estados financieros DKI Jakarta Bumd, especialmente Darma Jaya, Pasar Jaya, Estación de Alimentos, Pam Jaya y Jakpro.

Los líderes y todas las facciones en el DKI Yakarta DPRD acordaron evaluar los salarios y los beneficios de acuerdo con la capacidad de PAD y también apoyar todas las políticas pro -personas del gobierno regional de DKI Jakarta.