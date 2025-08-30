Los líderes de defensa de la UE compran presión para poner fin a la guerra en Ucrania







Los ministros de defensa europeos se reúnen en Copenhague, la ciudad capital de DinamarcaPara discutir la guerra en Ucrania, el día después de que un asalto aéreo ruso contra Kiev mató a 23 personas y dañó un complejo diplomático europeo.

La indignación por el ataque impulsó a los líderes políticos de las fuerzas armadas de Europa para condenar a Rusia incluso antes de la reunión del viernes y requerir medidas más fuertes en Moscú, como aprovechar los activos congelados, más sanciones, aumentar el apoyo al ejército y la membresía de Ucrania a la Unión Europea (UE).

También discutirán el despliegue de las tropas europeas en Ucrania para garantizar la seguridad, como los esfuerzos de los Estados Unidos para negociar la paz entre Ucrania y Rusia continúa.

«Todos entienden que, considerando cómo (el presidente ruso Vladimir) Putin se está burlando de los esfuerzos de paz, lo único que funciona es la presión», dijo Kaja Kallas, jefe de política exterior de la UE.

