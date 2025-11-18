Los líderes de Cloudflare admiten que no pudieron atender a los clientes después de que el servicio dejó de funcionar

Jacarta – Una serie de servicios de Internet como

Lea también: Millones de sitios en el mundo colapsaron debido a la caída de Cloudflare, ¿Qué es Cloudflare?



Este incidente ocurrió cuando varias partes de la red de Internet parecieron dejar de funcionar debido a problemas internos con Cloudflare. Los usuarios que intentan abrir estos sitios reciben un mensaje que dice que hay un problema con el servicio Cloudflare, por lo que no se puede mostrar la página.

Cloudflare en sí es un servicio de infraestructura de Internet que proporciona muchas de las tecnologías centrales para respaldar las experiencias en línea actuales. Este servicio incluye protección contra ataques cibernéticos y garantiza que un sitio permanezca accesible incluso cuando experimenta un aumento en el tráfico.

Lea también: Arya Sinulingga: Soy la principal defensora de Shin Tae-yong, ¡aquí está la prueba!



Según la página The Independent del miércoles 19 de noviembre de 2025, tras este incidente, Cloudflare está investigando la causa del problema.

«Cloudflare es consciente y está investigando un problema que podría afectar potencialmente a muchos clientes. Se proporcionarán más detalles a medida que haya información adicional disponible», escribió la compañía en su última actualización.

Lea también: Predicción del zodíaco chino 19 de noviembre de 2025. ¡El aura del dragón es fuerte y atractiva!



Mientras tanto, el director de tecnología (CTO) de Cloudflare, Dane Knecht, también habló sobre este tema. En una actitud directa y firme con respecto al incidente de disturbios de hoy. En una larga publicación en X, admitió que su empresa no había atendido a sus clientes.

«No voy a darle vueltas: hoy les fallamos a nuestros clientes y a la comunidad de Internet en general cuando un problema en la red @Cloudflare afectó a una gran parte del tráfico que depende de nuestro servicio. Los sitios, empresas y organizaciones que dependen de Cloudflare necesitan que estemos disponibles, y pido disculpas por el impacto», escribió.

Dane reveló que la apertura sobre lo sucedido al público es muy importante. Por lo tanto, el partido planea compartir una explicación completa en el futuro. En resumen, Dane dijo que había un error latente durante mucho tiempo en el servicio en el que se basaban las capacidades de mitigación de bots de Cloudflare.

«El error comenzó a fallar después de que hicimos cambios de configuración de rutina. El impacto fue generalizado y causó una disminución en el rendimiento de la red y otros servicios. Esto no fue un ataque. Este problema, el impacto que causó y el tiempo que tomó manejarlo fueron completamente inaceptables. Hemos comenzado a trabajar para que algo como esto no vuelva a suceder. Entiendo que esto causó muchas pérdidas hoy. La confianza del cliente es lo más valioso para nosotros, y haremos lo que sea necesario para recuperarla», dijo.