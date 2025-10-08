Los líderes de BJP Khagen Murmu, Shankar Ghosh atacaron en Bengala Occidental







El presidente de Tripura Bharatiya Janata (BJP), Rajib Bhattacharjee, condenó firmemente el ataque a los líderes del partido, el diputado Khagen Murmu y MLA Shankar Ghosh, en Bengala Occidental, diciendo que el estado está «gobernado por el vano de Hooliganismo». Bhattacharjee instó a las personas en Bengala Occidental a unirse y oponerse al hooliganismo del Congreso de Trinamool (TMC).

«Bengala Occidental está gobernada por el hooliganismo. La cultura del hooliganismo no es un nuevo fenómeno: ha estado presente durante mucho tiempo. Durante los 36 años de gobierno comunista, también hubo un reinado de terror y violencia. Después de ellos, el Congreso de Trinamool llegó a la energía, que continúa practicando este` `Guda Raj ‘, un gobierno sindicada de la gente. Hooliganism, «Bhattacharjee, que también es diputado de Rajya Sabha, dijo a ANI.

El líder de BJP informó que MLA Shankar Ghosh y el diputado norte de Malda, Khagen Murmu, fueron «atacados por líderes locales de TMC» mientras se dirigían a evaluar la situación en las áreas afectadas por las inundaciones del norte de Bengala. «Todos fuimos testigos de los efectos devastadores de las inundaciones en el norte de Bengala. Para ayudar y evaluar la situación en las áreas afectadas, nuestro diputado, Khagen Murmu, que es un líder tribal respetado y un miembro dos veces del Parlamento, y el BJP Shankar Ghankar Ghosh, visitó esas regiones para ver qué tipo de asistencia necesitan las personas que necesitan las personas necesitadas, Bhattacharjee.

«Sin embargo, durante su visita, los líderes locales del Congreso de Trinamool atacaron a ambos Khagen Murmu y Shankar Ghosh. El asalto a Khagen Murmu fue brutal, ya que cómo se tratan los animales. El hooliganismo puede existir en la política, pero la forma en que los trabajadores de TMC vencieron a Khagen Murmu fue completamente inhumano. Esto muestra que el gobierno de TMC no está gobernando el estado: están ejecutando un régimen de terror «, agregó. Instando a las personas a protestar contra el gobierno de Bengala Occidental, el líder de BJP exigió que la ilegalidad deba llegar a su fin.

«Quiero decirle al gobierno en Kolkata que ponga fin a esta ilegalidad. Todos deberían unirse y protestar contra esta regla de Hooligan. Esta es mi apelación sincera. Hace solo unos días, todos celebramos el festival de Durga Puja. Quiero recordar a la Ministra Principal, quién es una mujer a sí misma, para terminar esta violencia y restaurar la paz en el estado. La nación completa está viendo lo que está sucediendo en Bengal Bengal de hoy.

Más apuntando al gobierno de Mamata Banerjee en Bengala Occidental, el BJP El líder declaró que no se estaban tomando medidas a pesar de la aparición de «incidentes graves». «Bengala Occidental contribuye con una de las acciones más altas de la recolección de ingresos en el país. Sin embargo, a pesar de eso, no hay empleos, las mujeres y los estudiantes son inseguros, y todos saben lo que sucedió en RG Kar Medical College y Government Law College. Incidentes como estos están dañando todo nuestro ecosistema», dijo Bhattacharjee.

«Incluso después de tales incidentes graves, no se están tomando medidas», agregó. Según los informes, algunas personas locales atacaron al MP de BJP mientras visitaba áreas afectadas por las inundaciones en la región de Jalpaiguri Dooars el 6 de octubre para supervisar las operaciones de ayuda y rescate. El MP de BJP sufrió heridas graves en la cabeza. Junto con Murmu, BJP MLA Ghosh también alegó que fue atacado mientras distribuía materiales de ayuda.

Después del incidente, el primer ministro Mamata Banerjee se reunió con el parlamentario de BJP Murmu en el hospital el martes. El incidente provocó una fila entre el BJP y el TMC en Bengala Occidental cuando el primer ministro Narendra Modi criticó al gobierno estatal por el incidente. Mientras tanto, CM Mamata Banerjee alegó que estaba politizando las inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Bengala, calificándolo de «desafortunado y profundamente preocupante».

