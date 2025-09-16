Los líderes árabes acordaron revisar las relaciones con Israel después del ataque a Qatar

Doha, vivo – los líderes árabe y los musulmanes piden una revisión de las relaciones con Israel Después de las negociaciones de emergencia en Doha el lunes 15 de septiembre de 2025, siguiendo ataque Apague la semana pasada a los miembros de Hamas en la ciudad capital Katar.

Reportado Noticias árabes, El martes 16 de septiembre de 2025, un juicio conjunto de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OKI), que reunió a casi 60 países, trató de tomar medidas decisivas después del ataque israelí contra los funcionarios de Hamas que fueron alojados por Qatar cuando discutieron la propuesta de alto el fuego del arma de Gaza.

La declaración conjunta de la cumbre insta a «todos los países a tomar todos los pasos legales y efectivos que permiten evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino,» incluida «revisar las relaciones diplomáticas y económicas con el país y comenzar un proceso legal contra él».

País-bahía Otros, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, junto con Egipto, Jordania y Marruecos, incluidos los que estaban presentes y reconocieron a Israel.

Los líderes de los EAU, Bahrein y Marruecos, que firmaron el acuerdo de Abraham que reconoció a Israel hace cinco años, no asistieron a negociaciones del lunes, pero enviaron representantes superiores.

La declaración también instó a los países miembros a «coordinar los esfuerzos destinados a suspender la membresía israelí en las Naciones Unidas».

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegará a Qatar el martes, después de prometer «apoyo total» del objetivo de Israel de erradicar a Hamas durante su visita al país.

El ataque en tiempo de la relación entre Washington y los principales aliados en el Golfo, planteó preocupaciones sobre las garantías de seguridad de los Estados Unidos en áreas que acomodan los principales activos de los Estados Unidos, incluida la principal base militar en Qatar.

El Departamento de Asuntos Exteriores dijo que Rubio «reiteraría el pleno apoyo de Estados Unidos a la seguridad y la soberanía de Qatar» después del ataque de la semana pasada.

Mayor presión sobre Gaza

Qatar ha pedido una respuesta regional coordinada después del ataque israelí, lo que sorprendió a la península que generalmente eran pacíficas y ricas.

La cumbre tiene como objetivo aumentar la presión sobre Israel, que enfrenta un aumento en los llamados para poner fin a la guerra y la crisis humanitaria en Gaza.

Emir del país anfitrión, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel de tratar de frustrar las negociaciones de alto el fuego al despidir a los negociadores de Hamas en Qatar, mediador clave.

Hamas dijo que los altos funcionarios sobrevivieron los ataques aéreos de la semana pasada en Doha, quien mató a seis personas y provocó una ola de críticas.

«Cualquiera que trabaje diligente y sistemáticamente para matar a los que negocian con él, tiene la intención de frustrar las negociaciones», dijo el emir en la reunión máxima.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman estuvo entre los que estuvieron presentes el lunes, así como al presidente iraní Masoud Pezishkian, al primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al presidente palestino Mahmud Abbas.

«Mañana, podría ser el turno de cualquier capital o Islam árabe», dijo Pezieshkian, cuyo país peleó 12 días con Israel en junio, y había atacado la base de los Estados Unidos en Qatar a cambio del ataque a sus instalaciones nucleares.

«La elección es clara. Debemos unirnos».

El presidente egipcio, Abdelfattah El-Sisi, el primer país árabe reconoció a Israel, advirtió que los ataques israelíes en Qatar «obstruirán las oportunidades para los nuevos acuerdos de paz e incluso cancelarán los acuerdos de paz existentes con países de la región».

Israel y sus principales partidarios, Washington, han tratado de expandir el Acuerdo de Abraham, que se firmó en el primer mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, especialmente al seducir a Arabia Saudita.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Israel de adoptar una «mentalidad terrorista», mientras que otros países lo condenaron alternativamente relacionados con Gaza.

Los países ricos del Golfo también se reunieron al margen de la cumbre, instaron a los Estados Unidos a usar «influencia e influencia» para controlar a Israel, dijo el Secretario General del Consejo de la Bahía de la Cooperación, Jasem Mohamed al-Budaiwi, en una conferencia de prensa.