Los libros Fire and Ash ofrecen una mirada detrás de escena de la película

“Avatar: Fuego y Ceniza«está configurado en domina la taquilla navideñacon el nueva película de ciencia ficción preparado para recaudar más de 80 millones de dólares durante el período de seguimiento de cuatro días de vacaciones. El James Cameron La película, que sigue a “Avatar” de 2009 y “Avatar: The Way of Water” de 2022, obtuvo más de 450 millones de dólares a nivel mundial después de su primera semana de estreno, incluyendo 119 millones de dólares en la taquilla nacional.

Ahora, los fanáticos de la franquicia cinematográfica pueden ver detrás de escena los efectos especiales y la animación que se utilizaron para darle vida a los personajes en un nuevo libro titulado «The Making of Avatar». Lanzado el 19 de diciembre, el libro con licencia oficial ya llegó a Amazon listas de libros de películas principales en línea.

NUEVO LANZAMIENTO La creación de Avatar

Del editor DK y 20th Century Studios, “The Making of Avatar” ofrece una mirada en profundidad al proceso de realización de las tres películas de “Avatar”, con entrevistas con el equipo creativo y el elenco, un vistazo a los guiones gráficos, además de una mirada a la animación digital y el proceso de captura de performance. El tomo de tapa dura de 256 páginas también incluye fotografías y capturas del set nunca antes vistas, incluida una mirada en profundidad al estudio de efectos especiales donde todo se unió.

Producida en colaboración con la productora de James Cameron, Lightstorm Entertainment, “The Making of Avatar” incluye un prólogo del propio director. Como dice la descripción del libro, «La franquicia ‘Avatar’ es mundialmente famosa por sus asombrosas hazañas de innovación técnica, que implican avances en la filmación en 3D», y el libro revela «los secretos de los increíbles efectos especiales que han dado vida al planeta Pandora de manera inolvidable».

Este no es el único libro de “Avatar” que está de moda en este momento: los fanáticos también pueden leer “Avatar Fire and Ash: The Visual Dictionary”, que ofrece una mirada en profundidad a cada personaje, entorno, arma y tecnología utilizada en la nueva película.

TAMBIÉN DISPONIBLE Avatar Fuego y Ceniza: El Diccionario Visual

Publicada junto con Cameron, esta es la guía definitiva del mundo de “Avatar”, con nuevas entradas para los nuevos “personajes, flora y fauna”, además de “información reveladora sobre sus estilos de vida, posesiones y entorno”, según la descripción del libro.

El libro de tapa dura de 128 páginas incluye ilustraciones y títulos muy detallados para cada entrada, lo que lo convierte en una excelente pieza de trivia y también un artículo de colección.