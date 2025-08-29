Los leones siguen a 6 pies 6 pulgadas apresurando ‘sensación’

El Leones de Detroit están agregando un potencial intrigante a su equipo de práctica, firmando un gran corredor de borde que ganó el zumbido en la universidad, aunque todavía lo muestra en la NFL.

El Leones anunciados que firmaron al ex corredor de Ejército Andre Carter II a su equipo de práctica. Este es el tercer año de Carter en la NFL después de no ser reclutado en 2023, y la firma podría darle una gran oportunidad para que un equipo que carece de profundidad en el grupo de pases.

Andre Carter II mostró su potencial en la universidad

Como Nolan Bianchi de las noticias de Detroit Observado, Carter ganó la atención nacional durante su última temporada en la universidad cuando terminó segundo en la nación en capos totales.

«Carter (6 pies 6 pulgadas, 256 libras) se convirtió en una sensación nacional durante su último año con el ejército», escribió Bianchi. «Acumuló 15 1/2 capturas durante la temporada 2022 y terminó en segundo lugar solo a Will Anderson Jr. de Alabama, quien fue reclutado tercero en general por los Houston Texans la primavera siguiente».

Carter firmó con los Minnesota Vikings después de salir de la universidad en 2023, apareciendo en 12 juegos y haciendo dos tacleadas totales mientras jugaba principalmente en equipos especiales. Carter firmó con los Las Vegas Raiders la temporada pasada, apareciendo en tres juegos y haciendo 0.5 capturas.

Como Bianchi señaló, los Leones probablemente esperan que Carter crezca en el potencial que mostró en el Ejército.

«El tiempo dirá cuánto alza hay en esta firma, pero si nada más, los rasgos que conlleva jugar al fútbol universitario en el ejército son probablemente algo que los leones encontraron extremadamente atractivos», escribió Bianchi.

Los leones podrían usar más ayuda del borde

Los Leones lucharon para establecer una carrera de pase constante la temporada pasada después de que Aidan Hutchinson sufrió una pierna rota que terminó la temporada, luego hicieron poco para aumentar la posición en la temporada baja. El gerente general de los Lions, Brad Holmes, dijo que el equipo había estado en contacto con Za’darius Smith, el veterano corredor de borde que se unió a los Lions en la fecha límite comercial de la temporada pasada antes de ser liberado en marzo, pero no ha hecho ningún movimiento con un nuevo contrato.

Holmes dijo a los periodistas esta semana que no había estado en contacto con Smith recientemente. Sugirió que el equipo haría otra adición a su grupo de corredores de borde.

«Ustedes me conocen, cualquier cosa es una posibilidad», dijo Holmes, a través de la red de fútbol de Detroit. «En cualquier momento, no sé qué va a pasar. Simplemente tenemos un lugar de lista abierto. No es para un jugador específico. Es para el jugador que tiene más sentido para nosotros, quien sea ese jugador.

Aunque Holmes puede haber minimizado la idea de que los Leones firmarán a Smith, algunos analistas creen que es una conclusión inevitable. El equipo tenía solo tres corredores de ventaja después de la fecha límite del martes para la lista de 53 hombres, que podría allanar el camino para el regreso de Smith.

«La situación correcta está aquí. Detroit», señaló reportero Kory Woods. «Diré esto. Hablamos con Brad (Holmes) a finales de esta semana. Me sorprendería si Za’darius Smith no está en un uniforme de Leones para el viernes».