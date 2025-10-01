Los leones se separan con el «prometedor» WR después de caer en la tabla de profundidad

El Leones de Detroit Aclaró algo de espacio en su lista al separarse de un receptor abierto que mostró un gran potencial en la pretemporada.

El equipo anunció el martes que el receptor Ronnie Bell fue liberado del equipo de práctica, un movimiento que se produjo después de haber caído al fondo de la tabla de profundidad. El Leones usó el lugar abierto para traer algunos refuerzos como apoyador, dejando a Bell en busca de un nuevo NFL equipo.

Ronnie Bell tenía un don para los touchdowns

Bell entró en la NFL en 2023 como una selección de la séptima ronda del San Francisco 49ers y tuvo una temporada relativamente productiva. Apareció en 17 juegos ese año y sirvió principalmente en equipos especiales, pero agregó un golpe de puntuación poco probable a la ofensiva. Bell hizo seis recepciones para 68 yardas, con tres de esas capturas para touchdowns.

Bell vio a su papel encogerse en 2024, apareciendo en nueve juegos y haciendo dos recepciones para 22 yardas. Como Jeff Risdon de USA Today’s Lions Wire Notado, Bell llegó al Leones A principios de este año y mostró alguna promesa en la pretemporada.

Bell, un ex destacado de Michigan, tuvo una pretemporada prometedora con los Leones mientras intentaba reiniciar su NFL carrera, pero un logjam de profundidad en el receptor abierto hizo que Bell se haya prescindible «, escribió Risdon. Leones había elevado el novato no reclutado Jackson Meeks Fuera del equipo de práctica sobre Bell en la victoria del domingo contra Cleveland.

Bell atrapó cinco de sus seis objetivos en la pretemporada para 62 yardas. Aunque perdió la lista activa en los cortes finales, fue agregado de nuevo al equipo de práctica. Sin embargo, fue una señal grave para Bell una vez que se activó Meeks para el juego de esta semana, y el Leones Decidió que su lugar en el equipo de práctica sería mejor servido para un miembro de la defensa.

Leones agregan un nuevo apoyador

Como informó Risdon, el Leones usó el lugar de Bell en el equipo de práctica para firmar el apoyador Ty Summersquien pasó tiempo con Detroit durante el verano de 2024 pero no hizo la lista.

Los veranos pasaron la campaña de 2024 con el Gigantes de Nueva YorkJugando en 16 juegos con dos aperturas «, escribió Risdon.» El producto TCU de 6-1, 241 libras hizo 29 tacleadas y una PD en un poco más de 100 instantáneas defensivas en Nueva York. Comenzó su carrera en la NFL en 2019 como una selección de la séptima ronda por el Empacadores.

Mientras que los veranos pueden proporcionar cierta profundidad, el Leones están recibiendo grandes contribuciones de un jugador en la parte superior de la tabla de profundidad – Derrick Barnes. El Leones Lo firmó con una extensión de tres años en esta temporada baja, que el coordinador defensivo Kelvin Sheppard dijo que era una de sus mayores prioridades en defensa.