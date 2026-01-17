Los Leones reciben malas noticias sobre el candidato a Dream Coach

El Leones de Detroit están a la caza de su próximo coordinador ofensivo, después de que el equipo fue liberado John Morton el 6 de enero, siguiendo solo una temporada con el equipo. El entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, estuvo tomando las decisiones de juego ofensivo durante la mayor parte de la temporada, por lo que era inevitable lo que le sucedería a Morton y solo era cuestión de tiempo.

Después de que la temporada de los Detroit Lions concluyera con una victoria sobre los Osos de chicago en un 19-16 marcador finalCampbell habló con los periodistas. Le preguntaron si seguiría haciendo esas jugadas ofensivas para la temporada 2026-27, y dijo que estaba abierto a ello.

«Estoy abierto a cualquier cosa. Todavía no sé exactamente dónde estoy con eso», dijo Campbell. «Quiero decir, supongo que una de las cosas buenas que tendría si hiciera eso es que no tienes que preocuparte de que alguien más se vaya». Campbell dijo. «No tienes que preocuparte de que tu encargado de la jugada se vaya. Entonces, esa sería una de las ventajas de esto».

Añadió: «Escuchen, voy a pensar en todo eso, y creo que realmente quiero hacer lo que creo que es mejor para el equipo, y eso incluido. Si creo que eso es lo mejor para nosotros y me siento bien al respecto, entonces lo haré. Si simplemente siento, ‘Eh’, entonces no lo haré».

La razón principal por la que ocupa el puesto de coordinador ofensivo es para convocar jugadas ofensivas, así que esperemos que cambie de opinión con la persona adecuada en el trabajo. Ahora, uno de los candidatos más fuertes para ese puesto hasta ahora puede tener una mayor oportunidad en otros lugares.

El candidato a coordinador ofensivo de los Detroit Lions acepta una entrevista para el puesto de entrenador en jefe

El jueves 15 de enero, el Cuervos de Baltimore anunció que ellos han entrevistado oficialmente El ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, por su vacante como entrenador en jefe.

Cuando McDaniel fue despedido de los Dolphins el 8 de enero, se habló mucho de que él vendría a Detroit. Es una de las mentes ofensivas más importantes de la liga, y aunque no le funcionó en Miami, aún prosperaría en el rol de coordinador ofensivo.

Pero, si alguien quiere que él sea el entrenador en jefe, como los Ravens, obviamente es una oferta mejor, y probablemente la aceptaría en lugar de Detroit.

McDaniel fue entrenador en jefe de los Miami Dolphins durante cuatro años. Llegó a los playoffs en cada una de sus dos primeras temporadas, pero el equipo nunca ganó un partido de playoffs y no llegó allí en sus dos últimas temporadas. Su récord general con Miami fue 35-33 en la temporada regular.

Candidato a coordinador ofensivo de los Detroit Lions en demanda

Los Lions ya entrevistaron a McDaniel para la vacante de coordinador ofensivo, según un informe de las noticias de Detroit.

McDaniel también se entrevistará para el puesto de coordinador ofensivo de los Bucs el viernes. según un informe de Greg Auman. Entonces, está realizando rondas de entrevistas con varios equipos.

Una buena noticia, afirma Auman, «Consideraría mejor una gran oportunidad del CO que una vacante no muy buena de entrenador en jefe». Eso indica que McDaniel también está más que abierto a venir a Detroit. Así que no todo está perdido.