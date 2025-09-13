Los leones pueden estar sin jugador clave para el juego de los Bears

La temporada de la NFL comenzó la semana pasada, y fue una bolsa mixta para el Bears de Chicagoque tienen un nuevo entrenador en jefe en Ben Johnson, que proviene del Leones de Detroit. El equipo parecía sólido en el campo contra el Vikingos de Minnesota y parecía que estaban en camino a una victoria de reventón, pero las cosas se desenredaron, y Los Vikings lograron una victoria tardía el lunes 8 de septiembre. Ciertamente fue desgarrador ver el Los vikingos hacen eso Regreso en el corazón de Chicago.

Ahora, los Chicago Bears están en el camino y juegan a los Detroit Lions el domingo 14 de septiembre. Esto marcará la primera vez que Johnson se enfrenta a su antiguo equipo, dirigido por Dan Campbell. Será emocionante ver a estos dos equipos en acción, y las apuestas son altas, especialmente porque ambos equipos perdieron sus primeros juegos de la temporada regular.

Los Chicago Bears se enfrentarán a los Detroit Lions en Ford Field. No, Bruce Dickinson de Iron Maiden, no lo será Realización del himno nacionalPero extrañamente lo hará en este fin de semana Acero y Seahawks juego. De todos modos, la temporada pasada, los Bears perdieron sus dos juegos ante los Leones, pero esta vez, mariscal de campo de la franquicia Caleb Williams está mirando más sólido En el campo, y los Bears, en general, son solo un equipo más fuerte. Ahora, han recibido algunas noticias que pueden ayudarlos aún más.

Detroit Lions puede estar sin jugador clave contra los Chicago Bears

Campbell ha estado actualizando los medios sobre las lesiones en el equipo de los Leones, y ya están lidiando con algunos grandes. El viernes 12 de septiembre, le dio a la prensa una actualización sobre su tackle izquierdo, Taylor Decker, quien está tratando de regresar de una lesión en el hombro. Campbell dijo mientras quiere jugar, pero no sabe si eso va a suceder.

«Bueno, tiene un poco de algo aquí, así que estamos tratando de comprarle algo de tiempo aquí a donde se siente mejor», dijo Campbell Según la charla profesional de fútbol. «Y luego, mucho de eso también es el lujo de: Decker ha jugado mucho fútbol. Y así estará listo tanto tiempo que se sienta bien. Entonces, nos sentimos bien ahora. Y allí, nuevamente, todavía tenemos otro día aquí y veremos. Entonces, no puedo dar un sí definitivo, pero es donde está».

«Para el registro, Deck quiere jugar», agregó Campbell. «Voy a dejar eso muy claro. Deck quiere jugar. Así que se trata de la temporada a largo plazo es a lo que esto va a bajar, justo en cuanto a lo que hacemos por este».

El jugador lesionado de los leones de Detroit es un líder

Entonces, Campbell podría decidir no tenerlo en el juego por el bien de que él sea mejor a largo plazo, y eso realmente podría ayudar a los Bears. Decker se perdió el comienzo del campamento de entrenamiento debido a la cirugía de hombro fuera de temporada, pero jugó las 67 instantáneas en la derrota de Detroit ante el Packers de Green Bayque comenzó su temporada.

Decker es un jugador de bolos profesionalun líder de equipo y un veterana presencia para La línea ofensiva de los Detroit Lions. Para un equipo lleno de jugadores jóvenes, su presencia es aún más importante. Entonces, si no está en el campo el domingo, solo podría ayudar a los Bears.