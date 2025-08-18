Los leones predijeron cortar lazos con RB de 3.800 yardas

El Leones de Detroit No tenga mucho drama en su tabla de profundidad de campo, regresando con uno de los mejores dúos de corredor junto con un par de copias de seguridad de confianza.

Pero el equipo podría enfrentar una decisión difícil en la parte inferior de la tabla de profundidad, con una batalla esperada por el lugar final. Una fuente cree que un ex destacado universitario podría terminar con el extremo corto del palo.

Los leones necesitan una decisión en el lugar final de la lista

Los Leones tienen dos de los corredores más versátiles y explosivos de la liga en Jahmyr Gibbs y David Montgomery, y ambos superaron a 1,000 yardas de uso múltiple en 2024. El equipo también ha confiado en Craig Reynolds como el No. 3, dejando a tres jugadores para el cuarto y último lugar en la lista.

Jeff Risdon de USA Today’s Lions Wire Señaló que el corredor de segundo año Sione Vaki parece estar a la cabeza, con el ex estrella de la universidad y el destacado de la UFL Jacob Saylors justo debajo de la línea de corte.

«Este trabajo es el de Sione Vaki hasta que se demuestre lo contrario, pero Vaki perdió diferentes partes del campamento (y el juego de pretemporada de los Falcons) con diferentes enfermedades ha ralentizado su convulsión», escribió Risdon. «El refugiado de la UFL, Jacob Saylors, ha impresionado en el campamento y se veía fuerte en equipos especiales, que es donde el pan de Vaki está manteado».

Saylor se hizo un nombre durante cinco temporadas con East Tennessee State, terminando su carrera universitaria con 3,851 yardas por tierra, 6.058 yardas para todo uso y 33 touchdowns por tierra. No pudo hacer una lista de la NFL después de la universidad, pero encontró un hogar con los Battlehawks de St. Louis de UFL, donde terminó segundo en la liga con 499 yardas por tierra y cinco touchdowns por tierra.

Saylor está luchando nuevamente, con Risdon sugiriendo que solo espera un lugar en el equipo de práctica en este momento.

«Esto no es realmente una batalla tanto como Saylor y el recién llegado Deon Jackson luchando por el presunto escuadrón de práctica detrás de los cuatro primeros», escribió Risdon. «Están más cerca de Vaki en la ofensiva que Vaki es para el número 3 de RB Craig Reynolds, sin embargo».

Los equipos especiales jugarán un papel importante

El factor decisivo para el lugar final del corredor podría llegar a equipos especiales. Los Leones miran al fondo de su lista para contribuir a regresar unidades, un papel que Vaki adoptó en su temporada de novato en 2024.

Saylor apareció en el 45% de las instantáneas ofensivas del equipo en el partido de pretemporada del sábado contra los Miami Dolphins junto con el 30% de las instantáneas de los equipos especiales.

Jackson, su competencia principal para el lugar final de la lista, echó un vistazo más largo en los equipos especiales, ya que apareció en el 44% de las instantáneas de la unidad. Pero apareció en solo el 10% de las instantáneas ofensivas.

Saylor tuvo la oportunidad este verano de obtener más repeticiones mientras Vaki estaba lidiando con una lesión. Como reportero de leones Justin Rogers de Detroit Football Network Observado, Vaki podría haber usado el tiempo para mostrarle al equipo que continúa desarrollando un corredor, un puesto que acaba de comenzar en la universidad cuando comenzó su carrera como seguridad.