Los leones ofrecen noticias sombrías sobre la posición clave para Detroit

El Leones de Detroit ya están lidiando con una erupción de lesiones y el temporada regular Ni siquiera ha comenzado todavía. Esto es más o menos una repetición para el equipo, desde la temporada pasada, los Leones se enfrentaron múltiples lesiones en su equipo inicial, especialmente en su alineación defensiva. Detroit esperaba una presentación muy diferente esta temporada, pero ya tiene un comienzo difícil.

Entrenador en jefe de los Leones Dan Campbell sirvió una actualización sobre el equipo el jueves 21 de agosto, y se centró mucho en la situación de lesiones actual del equipo, ya que es un tema importante de conversación. Desafortunadamente, el informe que compartió Campbell no es lo que quieren escuchar aquellos que están apoyando a los Leones de Detroit.

La actualización de lesiones de Campbell probablemente hará que el equipo esté clamando para que algunos agentes gratuitos los llenen brechas en la alineación. Por lo tanto, no se sorprenda si ve al menos un firma de leones pronto, y eso es especialmente cierto en una posición de dolor. Sin embargo, la buena noticia es que si los Leones aprenden sus lecciones desde el principio, tal vez evitarán lesionarse más adelante en la temporada cuando más importa.

Dan Campbell sirve a la actualización de Detroit Lions

Los Detroit Lions tienen que estar saludables esta temporada si van a tener éxito. No puede ser como la temporada pasada, cuando entraron en la pretemporada sin algunos de sus jugadores clave.

Pero, Campbell lanzó algunas noticias decepcionantes el jueves cuando le dijo a los periodistas que Edge Josh Paschal va a estar fuera por más tiempo de lo que inicialmente esperaban. Esta es un éxito en una posición en la que los Leones ya tenían cierta debilidad.

Paschal ha estado en el Lista de lesiones activas/no fútbol Desde julio, pero se esperaba que regresara temprano en la temporada. Pensaron que volvería en septiembre, pero ahora, parece que Paschal será designado como un NFI antes de que comience la temporada.

Durante la conferencia, Campbell señaló Ese paschal no está haciendo el progreso que pensaron que estaría haciendo en este momento de la pretemporada. Campbell suele ser un tipo de persona llena de vidrio, pero cuando habla de la lesión de Paschal, no hizo ninguna promesa. Por lo tanto, los Leones de Detroit deben comenzar a considerar seriamente traer un pase confiable, porque la profundidad en esta posición es aterradora.

Los leones tienen un nuevo sentido de urgencia

Las últimas noticias de lesiones tendrán muchos apuntando a los leones que traen de vuelta Za’darius Smithquien estuvo en el equipo de los Leones la temporada pasada, después Aidan Hutchinson sufrió una lesión que terminó la temporada. Simplemente tiene sentido traer de vuelta a Smith. Él entregado bien para el equipo Durante su tiempo con ellos la temporada pasadaY es uno de los mejores agentes libres restantes en su posición.

El gerente Brad Holmes debe actuar rápidamente para asegurar a Smith o, si no él, otra ventaja confiable. Holmes todavía tampoco ha extendido el contrato de Hutchinson, lo que puede mantener a algunos en Motor City por la noche.

Por mucho que Holmes haya tratado de ignorar la necesidad de que los Leones agregue otro corredor de pases de alto riesgo, ya no puede evitarlo. No hay forma de descuidar las lesiones que ya se están acumulando.