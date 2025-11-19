Los Leones ofrecen noticias prometedoras sobre lesiones en un apoyador versátil

Después de varias semanas de reveses en defensa, el Leones de Detroit finalmente están recibiendo una gran incorporación.

El equipo anunció el martes que el apoyador Malcolm Rodríguez saldría de la lista de Incapacitados Físicamente para Desempeñar (PUP), allanando el camino para su regreso al campo por primera vez en casi un año. Rodríguez ha sido un importante jugador de reserva y de equipos especiales y parece estar listo para regresar para la recta final de la temporada.

Los Leones traen de vuelta a Malcolm Rodríguez

El apoyador de 26 años ha estado fuera desde que sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado el pasado Día de Acción de Gracias, lo que lo llevó a una larga recuperación. Rodríguez tuvo tiempo en defensa la temporada pasada, haciendo 43 tacleadas con dos capturas y un pase defendido en 10 juegos antes de su lesión.

Los Lions han sufrido varias lesiones clave esta temporada, especialmente en su secundaria, pero el regreso de Rodríguez podría traer de regreso un elemento importante a la defensa. El coordinador defensivo de los Lions, Kelvin Sheppard, ha elogiado a Rodríguez, elogiando su preparación y concentración y diciendo el año pasado que cree que Rodríguez es lo suficientemente bueno para ser titular.

“Siempre lo recuerdo, incluso el año pasado (2023), antes de que todos ustedes lo dijeran, Malcolm Rodgiuez es un titular en mi mente”, dijo Sheppard la temporada pasada como entrenador de apoyadores del equipo. vía MLive.com. «Y nunca he dudado de eso desde su año de novato, cuando tomó el mando y entró en escena corriendo y ocupó todos los puestos de veterano en la sala hasta ahora. Es un apoyador de calibre titular, y ahora está ascendiendo a un lugar donde mucha gente lo ve como uno de los mejores apoyadores de la liga cuando realmente lo ves jugar».

Rodríguez también se ganó el elogio del coordinador de equipos especiales, Dave Fipp, por sus contribuciones en unidades de retorno y cobertura.

Leones frente a un lugar desconocido

Después de ganar la NFC Norte en temporadas consecutivas previas a este año, los Lions han tropezado esta temporada y quedaron completamente fuera de la clasificación de playoffs con la derrota de la semana pasada ante los Águilas de Filadelfia.

Tienen la oportunidad de recuperarse el domingo ante un equipo en apuros. Gigantes de Nueva York equipo, aunque el entrenador en jefe Dan Campbell dijo que necesitan cambiar las cosas en la ofensiva. Campbell reemplazó a John Morton a principios de este mes, pero dijo que sus propias decisiones contribuyeron a la derrota contra los Eagles.

Campbell agregó que los Lions aún tienen que jugar su mejor fútbol esta temporada.

«Todavía estoy en ese punto en el que siento que todavía no hemos jugado nuestro mejor juego, nuestros mejores juegos. Y estoy hablando de las tres fases», dijo Campbell. vía MLive.com. «Esa es la única cosa, ganar o perder, en la que simplemente quieres sentirte como, está bien, las tres unidades contribuyeron y realmente nos complementamos entre sí. Chicago estuvo bastante bien, Washington estuvo bien la semana pasada, pero hubo algunas cosas que deseamos haber hecho un poco mejor. No fue así en las tres unidades, y eso fue bueno, créanme. Pero realmente siento que aún no hemos jugado nuestro mejor juego, colectivamente en las tres unidades».