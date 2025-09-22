Los leones obtienen noticias que cambian el juego al enfrentamiento de los Ravens

Es difícil creer que fue hace solo una semana que el Leones de Detroit elevado sobre sus rivalesel Bears de Chicagoen su segundo juego de la temporada. Eso 52-21 Ganar Me sentí aún mejor porque era contra el ex coordinador ofensivo de los Detroit Lions Ben Johnson y el Bears de Chicago.

Ahora, los leones se enfrentan a los poderosos Ravens de Baltimore el lunes 22 de septiembre, y tendrán una audiencia nacional e internacional, porque el juego estará en Monday Night Football. Los cuervos son claros favoritos para Gana estey Lamar Jackson se considera uno de los mejores mariscales de campo de la liga. Pero, Goff también es genial y tal vez muy subestimadoEntonces tendrán un partido cercano en sus manos.

Antes del juego, los Leones ya están recibiendo un poco de buenas noticias, y podría marcar la diferencia entre una victoria y una pérdida. También es lo que necesitan en este enfrentamiento de alto perfil.

Baltimore Ravens News es buena para los leones de Detroit

Los Detroit Lions no están acostumbrados a ser el equipo saludable en el campo, pero ese es el caso del lunes. El gran agujero en la alineación de los leones es el extremo defensivo Marcus DavenportPero aparte de ellos, son luciendo bastante sólido.

Mientras tanto, los Baltimore Ravens estarán sin cuatro titulares de las primeras dos semanas, y todos son jugadores sólidos.

Cuervos Kyle Van Noy No estará en el campo debido a una lesión en los isquiotibiales, y la estrella interior Nnamdi Madubuike también estará fuera. Madubuike logró dos de los tres capturas de los Ravens en sus primeras dos semanas, por lo que debería ayudar a Goff a tenerlo.

Baltimore también tomará el campo sin comenzar el ala cerrada Isaiah probablemente y el fullback Patrick Ricard. Ambos jugadores también se han beneficiado para las primeras semanas del equipo. Probablemente ha sido el objetivo principal de Jackson en las últimas temporadas, por lo que tenerlo realmente picaduras.

Si bien sería genial ganar este juego contra un equipo saludable de los Ravens, es la realidad honesta que jugar a un equipo golpeado ayudará a los Leones. Busque algunas actuaciones destacadas de Goff con menos presión sobre él de la defensa de los Ravens, con certeza, y con suerte eso se traduce en puntos.

Una audaz predicción de leones de Detroit vs. Baltimore Ravens

Sí, los lomos de Detroit son de maleza, pero están acostumbrados a esa etiqueta. No los asusta. Pero, algunos en la NFL piensan que pueden lograr una victoria.

«Sí, Detroit fue lento en el primer partido, pero creo que está mucho más cerca del club que vimos simplemente caer 52 puntos en la Semana 2», Notas Tyler Sullivan de CBS Sports en una característica del jueves 18 de septiembre. “Los Leones también están equipados para atacar lo que ha sido una defensa de Ravens Beatable con Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Ciertamente me gustan los Leones con los puntos y los veo salir de la Semana 3 en la cima ”.

Entonces, prepare sus bocadillos para lo que se perfila para ser un juego de fútbol de lunes por la noche muy emocionante e igualmente combinado. Contactar a mi con tus predicciones de juego.