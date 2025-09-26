Los leones instaron a agregar corredor de la primera ronda como reemplazo de emergencia

El Leones de Detroit necesitan profundidad en su grupo de pases después de poner a Marcus Davenport en la reserva lesionada, y podría encontrarlo en forma de una antigua selección de primera ronda.

Los Leones perdieron su ala defensiva inicial de una lesión en el pecho, colocándolo en la reserva lesionada esta semana y asegurándose de que se perderá al menos el próximo mes. Marlowe Alter del Detroit Free La prensa rompió las posibles opciones de reemplazo, incluido un ex primer ronor de 26 años que podría estar llegando pronto al bloque de comercio.

Los leones podrían recurrir al equipo de la AFC East con dificultades

Alter sugirió que los leones pudieran encontrar la ayuda de los Miami Dolphins, que están en peligro de caerse de la contención de playoffs menos de un mes en la temporada. Los Dolphins han comenzado 0-3, lo que cree que podría llevarlos a poner a Jaelan Phillips en el bloque comercial.

Como señaló Alter, Phillips podría ser un alquiler de un año y ha demostrado ser un corredor de borde productivo.

«Phillips fue la 18a selección general de Miami en el Draft de la NFL 2021», escribió Alter. «Después de jugar en 17 juegos en cada una de sus dos primeras temporadas (15½ capturas combinadas), jugó en ocho juegos en 2023 con 6½ capturas y cuatro en 2024 con un saco. Tiene nueve tacleadas en tres juegos para los 0-3 Dolphins. Está jugando en el último año de su trato de Rookie».

Phillips podría llegar a un alto costo, con otros equipos que necesitan ayuda por adelantado y los Dolphins probablemente recopilan activos para una reconstrucción.

Alter señaló que podría haber otras opciones, incluido el corredor de borde de los New Orleans Saints, Cam Jordan. Alter señaló que Jordan tiene una conexión existente con el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell.

«Jordan, una ocho veces selección de Pro Bowl, tiene 123 capturas en 229 juegos en la temporada regular», escribió Alter. «Está familiarizado con Campbell, cuando Campbell fue asistente de Saints de 2016-20».

Los Leones enfrentaron una situación similar en 2024, cuando el corredor de Star Edge Aidan Hutchinson cayó en octubre con una pierna fracturada. El equipo trajo ayuda al veterano Za’darius Smith y terminó la temporada con 4.0 capturas.

Se había especulado que los Leones podrían traer de vuelta a Smith después de liberarlo a principios de la temporada baja, y el gerente general Brad Holmes confirmó que el equipo había estado en contacto con el campamento de Smith, pero finalmente firmó con los Philadelphia Eagles.

Leones golpeados con otra lesión

Los Leones pidieron a la Reserva al-Quadin Muhammad que asumiera un papel más importante después de la lesión de Davenport y él respondió con un gran día contra los Baltimore Ravens, despidiendo a Lamar Jackson 2.5 veces en la victoria 38-31. Los Leones perseguían al ex mariscal de campo de MVP en todo el juego, despidiéndolo siete veces.

Pero como señaló Benjamin Raven de MLive.com, Muhammad estaba enfermo en la práctica esta semana y su estado para el partido de este fin de semana contra los Cleveland Browns está en el aire.

«Al-Quadin Muhammad fue retenido del tutorial del miércoles debido a una lesión en la rodilla», escribió Raven. «Regresó en la práctica del jueves en una capacidad limitada. Muhammad no ha hablado mucho en el vestuario esta semana. Ha descartado cualquier idea de preocupación real sobre su estado cuando los periodistas lo pidieron».