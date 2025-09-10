Los leones firman un liniero ‘masivo’ de 6 pies 7 para reemplazar veterano lesionado

El Leones de Detroit He llamado una gran ayuda después de perder un liniero de reserva clave.

El equipo anunció que el tackle Jamarco Jones se dirigía a la reserva lesionada después de sufrir una lesión en el tobillo en la práctica antes de la apertura de la temporada. Jones había derrotado a Dan Skipper por el lugar de tackle número 3, pero se perdió antes de que comenzara la temporada y no regresará este año.

Los Leones ya han encontrado un reemplazo, firmando un liniero de 6 pies 7 el martes.

Leones obligados a hacer cambios en una línea ofensiva

El entrenador en jefe de los Leones, Dan Campbell, confirmó a los periodistas el martes que Jones no podría regresar esta temporada, dando un golpe serio a la profundidad del equipo. Los Leones lo reemplazaron firmando al ex tacle de los Cincinnati Bengals Devin Cochran, quien había sido liberado antes del comienzo de la temporada.

El reportero de los Bengals, John Sheeran ATOZ Sports Ese Cochran se mostró prometedor en nueve apariciones la temporada pasada, incluido un comienzo. Si bien no competirá por un papel inicial en lo que se considera una de las mejores líneas ofensivas de la liga en Detroit, Cochran proporcionará una profundidad confiable, agregó Sheeran.

«No va a ser un titular confiable, pero como opción de emergencia desde el banco, podría encontrar peor como una adición de mitad de temporada», dijo.

Reportero Jeremy Reisman del Orgullo de Detroit de SB Nation predijo que el Cochran «masivo» sería una opción servicial si hubieran llamado a llamar a una copia de seguridad.

«[Cochran] Finalmente fue llamado del escuadrón de prácticas [last season] e hizo nueve apariciones en el juego para los Bengals, incluido un inicio en el tackle izquierdo «, escribió Reisman.» Además, registró 83 instantáneas en el tackle derecho como un relleno de mitad de juego en tres juegos. Más de 100 fotos de bloqueo de pase, PFF lo cargó con ocho presiones permitidas, un saco y una calificación de bloqueo de 50.8 pases. Según PFF, tuvo un poco más de éxito más de 52 fotos de bloqueo de carrera, obteniendo un grado de 57.5 «. Los Leones también tienen patrón en el equipo de práctica, con la posibilidad de tres elevaciones este año si es necesario.

Los leones lucharon en la ofensiva en la pérdida de la semana 1

Después de ir 15-2 y ganar la semilla general superior en la NFC la temporada pasada, los Lions tuvieron un comienzo difícil en 2025 con una rotunda derrota para su rival Green Bay Packers. Los Leones lograron solo seis puntos en cinco unidades de zona roja en el juego antes de finalmente obtener un touchdown de Jared Goff al novato Isaac Teslaa.

Campbell dijo que el nuevo cooridinador ofensivo John Morton hizo un buen trabajo con el diseño del juego, pero dijo que el equipo necesitaba ejecutar mejor en el juego de carrera para ganar.

«Pensé que lo hizo bien. Hay un par de cosas que él quiere, ciertamente», Campbell dijo sobre Morton. «Pero tenemos que poder dominar el pan y la mantequilla antes de llegar a todas las otras cosas. Las otras cosas no importarán si no podemos encontrar una manera de correr el fútbol por más de 2.1 por acarreo. Ahí es donde todo comienza para nosotros.

«Si no podemos, no tienes la acción de juego, no hay todo. Los chicos atienden sus oídos hacia atrás, y lo hace más difícil para algunos de esos tipos por adelantado. Ahí es donde todo comienza realmente».