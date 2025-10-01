Los leones firman el antiguo DB como lesiones en el montaje secundario

Dirigirse a su enfrentamiento de la Semana 5 contra el Bengals de Cincinnatiel Leones de Detroit están agregando refuerzos en el esquinero.

El Leones veterano firmado Tre Flores al equipo de práctica después de que las lesiones derribaron el equipo del equipo que comenzó fuera de Corners Semana 4.

Detroit perdido DJ Reed a una lesión en los isquiotibiales que no está terminando la temporada, pero se proyecta que lo dejen de lado durante varias semanas. Esquinero de segundo año Terrion Arnold también salió del Marrones Juego con un problema de hombro que deja su estado de la Semana 5 en duda.

Dan Campbell reconoció que el club podría necesitar ayuda inmediata en la esquina y con seguridad Daniel Thomas También en la reserva lesionada después de la cirugía del antebrazo, la oficina principal tuvo que abordar tanto la profundidad defensiva como las responsabilidades del juego de patadas.

No creo que TA sea algo importante «, dijo Campbell después del Leones vencer a Cleveland Browns Semana 4. «Ahora, no lo sé, allí nuevamente, no sé sobre él la próxima semana, pero ciertamente no es tan significativo como lo que, ya sabes, como lo que tenía Reed».

Una mirada a lo que Tre Flowers ha hecho antes de firmar con los Leones de Detroit

Redactado por el Seattle Seahawks En la quinta ronda en 2018, Flowers se convirtió de la seguridad de la universidad a la esquina. Pasó sus primeras tres temporadas en Seattle, con su línea de estadísticas más productiva en 2019, cuando Terminó con 82 tacleadas totales (dos por pérdida), un balón suelto forzado, ocho PBU y tres intercepciones.

Fue cambiado al Bengals En 2021, donde forjó un papel sólido como una especie de subackage «TE Eraser».

Las paradas cortas en Atlanta (2023), Jacksonville e Indianápolis (2024) siguieron, donde contribuyó como profundidad en los equipos secundarios y en equipos especiales. Aterrizó con el Bears de Chicago Esta temporada baja antes de ser liberado durante los recortes de la lista final del equipo.

Durante sus ocho años en la liga, ha jugado en 95 juegos de carrera (44 aperturas). Con 6 pies 3 y 203 libras, es un DB de cuerpo grande que debería poder contribuir principalmente en equipos especiales si es necesario, pero también podría obtener algunas instantáneas defensivas.

Las flores podrían llamarse a la lista de 53 hombres tan pronto como este fin de semana

El coordinador defensivo Kelvin Sheppard, quien se hizo cargo de la unidad en 2025, ha enfatizado que tiene flexibilidad de enfrentamiento en su secundaria. Flores trae longitud, abordaje físico y experiencia jugando en prensa/cuartos que deberían ayudarlo a aclimatarse en Detroit.

Si Arnold no puede ir, las flores serán una póliza de seguro detrás China de rock y Amik Robertson. Si Arnold juega, Flowers todavía ofrece valor en equipos especiales.

A través de cuatro juegos, los oponentes han encontrado yardas de fragmento contra el Leones A un ritmo que estresa cualquier secundaria, y eso fue antes de que Reed se acelerara y el hombro de Arnold se tensara. La adición de flores no resuelve ese problema, pero su adición le compra a Sheppard y a la compañía más tiempo para recalibrarse antes de hacer un intercambio de prisa.

Si el horario de Reed se comprime y Arnold sacude el problema de los hombros rápidamente, todavía es bueno tener un poco de seguro en CB, y Flowers le da al Leones eso.