Los Leones anuncian noticias especiales sobre juegos navideños

Era la noche antes de Navidad y el Leones de Detroit se encontraron preparándose para un juego del día de Navidad contra el Vikingos de Minnesota. Entonces, el jueves 25 de diciembre, los Lions saldrán al campo para un enfrentamiento festivo contra los Vikings y esperan lograr su récord de la temporada. hasta de 8-7 a 9-7.

Los Vikings ya están fuera de los playoffs, y aunque los Detroit Lions todavía tienen una oportunidad, es muy escasa en este momento. Según una investigación de la NFLLos Lions solo tienen un 6% de posibilidades de llegar a la postemporada, y si ganan este juego, aumentarán al 8%. Si pierden, esa cifra caerá a menos del 1%. Decir que este juego es imprescindible ganar ni siquiera es cierto, ya que ganar no pondrá a los Lions en los playoffs, pero este juego, por supuesto, aún importa.

Los juegos del día de Navidad siempre son emocionantes, así que incluso si los playoffs no están en juego, espera un juego divertido y festivo. Ahora, antes del enfrentamiento, los Leones han anunciado algunas noticias especiales sobre el evento.

Los Detroit Lions están listos para la Navidad

Los Detroit Lions han anunciado que usarán sus uniformes negros alternativos con adornos azules, cuellos azules y cascos alternativos para su juego del día de Navidad contra los Vikings como visitante.

Tampoco es la primera vez. Detroit ha usado estos suplentes dos veces esta temporada, una vez cuando vencieron a los Bucaneros de la Bahía de Tampa24-9, en Monday Night Football el 20 de octubre y la otra vez cuando vencieron a los New York Giants, 34-27, el 23 de noviembre. Los Lions también vistieron de negro tres veces la temporada pasada.

Entonces, cuando los Leones salgan al campo el día de Navidad, se vestirán completamente de negro. Espere una apariencia elegante.

Jared Goff habla sobre el dramático final del juego de los Detroit Lions y los Pittsburgh Steelers

Después de la derrota de los Detroit Lions ante los Steelers el domingo 21 de diciembre, el mariscal de campo Jared Goff habló sobre cómo terminó el juego de una manera controvertida.

Según cuenta la historia, el final del juego fue confuso. Los árbitros dieron por terminado el partido tras una sanción de interferencia de pase ofensiva, tras Amon-Ra St. Brown emprendedor jalen ramsey en su ruta. Entonces, parecía que Detroit consiguió un buen touchdown justo a tiempo, pero no contó.

«En mi opinión, aquella en la que St. atrapó un touchdown que pensábamos que era una mala decisión, pero eso sucede», dijo Goff después de la derrota.

Goff agregó: «Escuche, hombre, tienen un trabajo difícil y hacen llamadas que van hacia nosotros todo el tiempo, pero no debe agachar la cabeza sobre esa persona en particular y sé que le gustaría volver a estar en la fila».

Mientras tanto, un puñado de Los Detroit Lions han hecho oficial su lista de Pro Bowl para 2025. Los jugadores de los Lions que están listos para 2026 incluyen al apoyador Jack Campbell, el corredor Jahmyr Gibbs, el corredor Aidan Hutchinson, el tackle Penei Sewell y el receptor abierto Amon-Ra St. Brown.

Campbell, Gibbs, Hutchinson y Sewell fueron nombrados titulares del Pro Bowl. Los Detroit Lions también tuvieron 5 jugadores nombrados como suplentes para el Pro Bowl, incluido Goff (primer suplente), el profundo Brian Branch (primero), el receptor abierto Jameson Williams (cuarto), el profundo Kerby Joseph (quinto) y el ala cerrada Sam LaPorta (quinto).