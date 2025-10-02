Los leones anuncian la decisión final sobre el jugador lesionado clave

El Leones de Detroit se mantienen suyos para la temporada 2025-26 y un Sólido 3-1 con solo una pérdida de la temporada hacia Packers de Green Bay. Pero, el Empacadores Parece que la pérdida parece que siempre, por lo que es mejor no detenerse en ello y en su lugar mirar adelante al juego que viene. Detroit se acerca su semana 5 asumir contra el 2-2 Bengals el domingo 5 de octubre, y aunque ciertamente ayuda que Joe Burrow está fuera, eso no es una garantía de que los Leones ganen. Entonces, tienen que trabajar para ello, y lo harán.

Mientras Cincinnati está lidiando con sus problemas con Burrow, el Leones Tenga algunos jugadores que no están sanos en este momento también. Hasta ahora, lo están haciendo mejor que la temporada pasada, cuando parecía que todos los jugadores defensivos estaban lesionados por la temporada. Pero, todavía tienen algunos jugadores clave que no estarán disponibles para el Bengals juego, que es preocupante.

Ahora, el Leones de Detroit He tomado su decisión final sobre un jugador clave en su alineación, y no volverá al campo durante al menos un mes. Este duele.

Los leones de Detroit hacen una llamada final sobre el jugador lesionado

El Leones de Detroit han hecho su última llamada si el esquinero DJ Reed Estaré en el campo nuevamente en cualquier momento pronto, y la respuesta es no. En Publicar en X el miércoles 1 de octubreel Leones de Detroit anunciar una serie de movimientos de la lista. Uno estaba poniendo a Reed reservar/herido Después de sufrir una lesión en los isquiotibiales, lo que significa que él no estará disponible durante al menos cuatro semanas. Esperemos que Reed mejore y comience balanceándose de nuevo pronto.

También firmaron el seguridad Loren Strickland y el apoyador Ty Summers a la lista activa del equipo de práctica y firmaron a los esquineros Tre Flowers y Nick Whiteside al equipo de práctica. Entonces, fue un día ocupado de movimientos para el Leones de Detroit Mientras se preparan para los Bengals.

Reed no participó en la práctica del miércoles, pero fue visto «en el vestuario sin bota o aparato ortopédico en su pierna lesionada», según una característica del miércoles 1 de octubre de Eric Woodyard de ESPN. Woodyard agregó que «no se requiere cirugía, pero Reed anticipó que sería puesto en la lista de IR antes de que se anunciara oficialmente las noticias».

Antes, Reed le había dicho a los medios: «No tenemos un horario como cuando voy a volver, pero sí, lo tensé bastante mal.» No necesito cirugía, así que solo tengo que rehabilitarlo «.

Los leones de Detroit están haciendo olas en la NFL

La gente está notando el Leones de Detroit en el buen sentido. En la última ranking de potencia de la NFL, el martes 30 de septiembre, Eric Edholm pone a los Leones en el número 3Lo cual es fantástico.

«Detroit no fue prolífico ofensivamente contra Cleveland, pero nadie ha sido esta temporada», señala Edholm. «Aún así, esta es la segunda vez en cuatro juegos donde el Leones se han mantenido algo basados ​​en la ofensiva, incluso si han cuidado bien el fútbol. Comprometer cinco sanciones ofensivas estaba fuera de lugar, y Detroit todavía está tratando de perfeccionar la conexión entre Jared Goff y Jameson Williams «.

Los leones tienen solo unas pocas semanas más hasta su Semana 8 Adiós Semana. Por lo tanto, espero que puedan hacer que todos sean saludables cuando termine su semana de descanso.