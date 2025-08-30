Los leones afirman que DB Thomas Harper se despliega de Raiders

El Leones de Detroit He adquirido un poco más de ayuda para su sala de seguridad para completar el lugar final en su lista de 53 hombres en la Semana 1 de la temporada 2025.

De acuerdo con el cable de transacción del equipoLos Leones reclamaron la defensa de segundo año Thomas Harper fuera de las exenciones del Las Vegas Raiders el viernes, agregando un jugador joven versátil a su lista de apertura que es capaz de jugar múltiples posiciones.

Harper hizo cinco aperturas y apareció en 15 juegos como novato para los Raiders en 2024, aterrizando con el equipo fuera de las exenciones después del corte de la lista del año pasado y cumpliendo un papel de profundidad para su secundaria golpeada por lesiones durante la temporada regular. Mientras hizo la lista inicial de 53 hombres con el equipo saliendo del campamento de este año, los Raiders lo pusieron en exenciones el jueves después de reclamar seguridad Tristin McCollum de Filadelfia.

Ahora, Harper, de 24 años, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel profundo para los Leones.

Los Leones comenzarán su temporada regular en la carretera contra los Green Bay Packers a las 4:25 pm ET el domingo 8 de septiembre.

Thomas Harper hizo jugadas en Run Limited Raiders

Harper obtuvo más experiencia que el UDFA promedio con los Raiders en 2024.

Después de pasar los dos primeros juegos inactivos, Harper hizo su debut en la NFL en la Semana 3 y comenzó a ver una ayuda regular de las instantáneas de equipos especiales. En la semana 5, los Raiders se sintieron lo suficientemente bien por él para comenzar a darle algunas fotos defensivas en cada juego, ofreciéndole un papel de rotación limitado en Free Safety hasta que obtuvo su primer inicio de carrera en la Semana 12.

A partir de entonces, Harper tuvo un papel regular para la defensa de los Raiders, jugando 15 o más instantáneas defensivas en cinco de los últimos seis juegos para cerrar la temporada regular 2024.

Terminó con 26 tacleadas, medio saco, una intercepción, dos desviaciones de pase y una recuperación de balón suelto. Según Pro Football FocusTambién permitió solo seis recepciones y una calificación de pasador opuesto de solo 41.3 en cobertura, ganando top-15 grados en general (78.3) y como jugador de cobertura (76.4) entre las 171 seguros elegibles de la liga.

Harper no tendrá un camino fácil para jugar en Detroit, con Rama de Brian y Kerby Joseph Ambos esperaban jugar papeles protagonizados en el campo profundo para los Leones. Esquinero Avonte Maddox y China de rock También son capaces de girar en las posiciones de seguridad.

Con la flexibilidad de trazar el papel de níquel, Harper podría ver el campo con los Leones si gana un tiempo de juego adicional a través de su juego de equipos especiales.

¿Podrían los leones hacer otra firma antes del abridor?

Los Leones ahora han llenado todos los lugares vacantes en su lista de 53 hombres con la firma de Harper, pero ¿podría otra firma más impactante en el camino antes de la Semana 1?

Después de que los Packers se negociaran por Micah Parsons El jueves, la presión ha aumentado para que los Leones hagan otra adición en Edge Rusher. Ellos tienen Aidan Hutchinson Como su mejor corredor fuera del borde y una posible campaña de recuperación en la creación con veterano Marcus Davenportpero Josh Paschal’s La lesión los deja con poca profundidad.

Para compensar, los Leones podrían seguir el consejo de muchos analistas y fanáticos y explorar un nuevo acuerdo con veteranos Za’darius Smithquien registró cuatro capturas en nueve juegos con ellos en 2024 después de que lo adquirieron del Cleveland Browns en la fecha límite de intercambio. Según Over the CapLos Leones tienen aproximadamente $ 35 millones en espacio de capitalización disponible, dándoles dinero más que suficiente para pagar a Smith, si creen que puede ayudar.