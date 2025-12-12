Los legisladores solicitan que los destructores de bosques que causan inundaciones en Sumatra sean condenados a sanciones penales

Jacarta – El miembro de la Comisión IV de la RPD RI, Daniel Johan, destacó las medidas adoptadas por el Ministerio de Silvicultura para sellar a siete titulares de derechos sobre la tierra (FANTÁSTICO) que se sospecha que es la causa inundación grande en varias áreas Sumatra. Consideró que la empresa merecía sanciones penales.

Daniel enfatizó que el gobierno debe alentar a que la aplicación de la ley llegue al ámbito penal, no sólo administrativo. Según él, los daños bosque Lo que ha hecho la empresa ha tenido un impacto directo en desastres ecológicos que son perjudiciales para la comunidad en general.

Condiciones actuales e impactos tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Padang

«Estas empresas han destruido bosques y provocado grandes inundaciones. Esto no es sólo una infracción administrativa, es un delito ambiente. «Por lo tanto, deben ser llevados al ámbito del derecho penal para que haya un verdadero efecto disuasorio», dijo Daniel en su declaración, el viernes 12 de diciembre de 2025.

También instó al gobierno, especialmente al Ministerio de Silvicultura, a revelar las identidades de las empresas y partes relacionadas que habían sido selladas. La transparencia, según Daniel, es un elemento importante para que la ciudadanía sepa quién es el responsable.

«No debe haber ningún encubrimiento. No debe haber una tala selectiva. Se debe tratar con firmeza a todos los que infrinjan la ley, sean quienes sean. El Estado debe estar del lado de la gente y del medio ambiente, no proteger a los perpetradores de la destrucción de los bosques», enfatizó.

Daniel espera que el gobierno actúe rápidamente para continuar el proceso legal y garantizar la restauración de las áreas forestales dañadas. También pidió a los agentes del orden que trabajen profesionalmente y no se dejen influenciar por intereses políticos o el poder del capital.

«La aplicación de la legislación medioambiental debe ser correcta. Si permitimos que esto suceda, los desastres seguirán repitiéndose y las personas volverán a ser víctimas», concluyó Daniel.

Como se informó anteriormente, el ministro de Bosques, Raja Juli Antoni, actualizó el sellado de sujetos legales sospechosos de ser la causa de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra. Después de haber tenido anteriormente 4 sujetos legales, ahora el Ministerio de Silvicultura ha vuelto a sellar 3 sujetos legales.

Raja Antoni reveló que este esfuerzo era un compromiso para cumplir su promesa al pueblo ante la Comisión IV de la Cámara de Representantes de RI. Su partido tomará medidas firmes contra los destructores de bosques.

Los sujetos jurídicos que han sido sellados son:

1. Dos Arales de la Concesión PT. Recurso Agincourt en Joing Ram, Pining Water, Kec. Tallo inferior, Regencia. Tapanuli del Sur;