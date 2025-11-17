Los lanzamientos de Criterion de febrero incluyen Network, The Man Who Wasn’t There

El Criterio La serie anunció el jueves una sólida lista para febrero de 2026 encabezada por nuevas ediciones 4K de “Red(1976) y “El hombre que no estaba allí” de Joel y Ethan Coen (2001).

El mes también trae el debut en Blu-ray de “A Woman Under the Influence” (1974) de John Cassavetes, un ciclo musical de cuatro películas de Ernst Lubitsch Pre-Code y “Cloud” (2024) de Kiyoshi Kurosawa, recién salido de su presentación en cines.

Los lanzamientos comienzan el 3 de febrero con “3:10 to Yuma” (1957) de Delmer Daves en una edición combinada 4K UHD y Blu-ray. El western psicológico, protagonizado por Van Heflin y Glenn Ford, presenta una nueva restauración digital 4K con Dolby Vision HDR, entrevistas de archivo y un ensayo de Kent Jones.

“PlayTime” (1967) de Jacques Tati sigue al 10 de febrero, recientemente restaurada en 4K con múltiples comentarios, documentales y materiales de archivo poco comunes, incluido un programa de televisión de 1967 filmado en el set de la película “Tativille”.

“Una mujer bajo la influencia” de Cassavetes, protagonizada por Gena Rowlands y Peter Falk, también llega el 10 de febrero en alta definición con pistas de comentarios, entrevistas de archivo y una galería de imágenes fijas.

“Network” dominó los Oscar de 1977 con 10 nominaciones y cuatro premios, incluido el premio póstumo a mejor actor para Peter Finch, mejor actriz para Faye Dunaway, actriz de reparto para Beatrice Straight y guión original para Paddy Chayefsky. «Una mujer bajo la influencia» obtuvo dos nominaciones en la ceremonia de 1975: mejor actriz para Rowlands y mejor director para Cassavetes. “El hombre que no estaba allí” recibió una nominación a mejor fotografía para Roger Deakins en la ceremonia de 2002.

El 17 de febrero, Criterion estrena “Eclipse Series 8: Lubitsch Musicals”, un set de cuatro películas: “The Love Parade” (1929), “Monte Carlo” (1930), “The Smiling Lieutenant” (1931) y “One Hour with You” (1932), que muestra el trabajo pionero de Lubitsch en los inicios de la era del sonido.

“Cloud” de Kurosawa se une a la colección el mismo día en Blu-ray y DVD con una entrevista de Criterion Channel y notas del crítico Sean Gilman.

“Network” de Lumet y “The Man Who Wasn’t There” de los hermanos Coen cierran el mes el 24 de febrero con restauraciones aprobadas por el director, extensos documentales y conversaciones con cineastas recién producidas. Ambos títulos estarán disponibles en ediciones combinadas 4K UHD y Blu-ray y como Blu-ray independientes.

Para los coleccionistas que pensaban que los medios físicos estaban muertos, Criterion demuestra que todavía hay mucha vida en el formato.