Los Lakers sufrieron un revés por lesión en un titular clave después de la victoria de los Grizzlies

El Lakers de Los Ángeles aparentemente ha sufrido un revés en la recuperación de la lesión del titular clave Rui Hachimura.

La semana pasada, el entrenador en jefe J.J. Redick notó que Hachimura estaba en camino para regresar de su dolor en la pantorrilla durante el viaje de dos partidos contra el Pelícanos de Nueva Orleans y Espuelas de San Antonio los martes y miércoles. Sin embargo, antes de la victoria del domingo sobre el Grizzlies de MemphisRedick reveló que Hachimura no viajará con el equipo.

JJ Redick dice que Rui Hachimura (pantorrilla) no irá al próximo viaje por carretera Pelicans-Spurs y podría practicar un poco con South Bay mientras los Lakers están fuera de la ciudad.

Hachimura, marginado desde la victoria del 28 de diciembre sobre los Reyes de SacramentoEra el tirador de tres puntos más eficiente y consistente de los Lakers antes de su lesión. El delantero de séptimo año estaba disparando un el máximo de su carrera, 44,5% de tres, un gran impulso para un equipo de los Lakers que ocupa el puesto 26 en la liga en 3P% y 25º en tríos.

¿Rui Hachimura no es titular?

En ausencia de Hachimura, Jake La Ravia tiene prosperó en un papel inicialpromediando 18,7 puntos, 6,0 rebotes, 2,3 asistencias y 2,3 robos en sus últimos tres partidos. Eso incluye un Rendimiento de 26 puntos en el 120-114 del domingo cuando acertó 9 de 16 tiros de campo.

Algunos creen que la lesión de Hachimura puede ser una bendición disfrazada, ya que le ha permitido a Redick probar a LaRavia en un papel titular.

«Rui es la quinta opción en esa alineación, y simplemente no es bueno para ser una quinta opción; necesita más el balón», dijo un entrenador de la Conferencia Oeste. dijo Sean Deveney de Heavy Sports.

“Creo que Jake LaRavia se siente mucho más cómodo en ese rol, simplemente jugando con energía, jugando ese nivel de defensa y sin necesitar que le pidan jugadas para anotar.

«Rui necesita estar más involucrado y podría conseguirlo en la segunda unidad. Es realmente el problema que define a ese equipo: tienes cinco muchachos en la alineación inicial que necesitan el balón. No puedo permitir eso. Necesitas al menos dos muchachos que puedan hacer el trabajo sucio mientras los otros tres hacen lo suyo. No puedes tener cinco muchachos que quieran anotar juntos en la cancha».

Problemas de lesiones de los Lakers

LaRavia, quien lidera a los Lakers en desvíos y varias otras estadísticas, también ha sido un defensor sorprendentemente adecuado para Redick.

Después de su actuación de 26 puntos el domingo, LaRavia agradeció al cuerpo técnico de los Lakers por mantener la fe en él.

«Simplemente confío en el trabajo que he estado realizando recientemente», dijo LaRavia. a través de TalkBasket. «Los entrenadores me dicen, los jugadores me dicen que siga lanzando el balón. Ellos confían en mí. Yo confío en mí mismo».

«Siento que soy en gran medida un jugador que cuando me dices las cosas que quieres que haga, simplemente salgo y las hago», añadió. «Los tiros no van a fallar en todos los juegos, pero puedo controlar el esfuerzo que pongo en el juego, fallando cada vez».

A pesar de las victorias consecutivas sobre Memphis, los Lakers, devastados por las lesiones, tienen un calendario difícil el resto del camino en enero, ya que 10 de sus 14 juegos restantes Estará de gira, comenzando con los partidos consecutivos en Nueva Orleans y San Antonio el martes y miércoles. Los Lakers terminarán el mes en un viaje de ocho juegos (incluido el Grammy Road Trip), que incluye paradas en Denver, Dallas y Cleveland.