Los Lakers sufren la lesión de Luka Doncic en la derrota ante los Clippers

El Lakers de Los Ángeles eran ya menos de tres titulares — Rui Hachimura (ingle), Daniel Ayton (codo) y Austin Reaves (distensión en la pantorrilla) – de cara al choque del sábado contra los LA Clippers. En un desafortunado desarrollo, el juego terminó con Purple & Gold perdiendo a su mejor jugador, Luka Doncictambién.
El astro esloveno sufrió una contusión en la pierna izquierda durante la primera mitad del partido y no regresó para el segundo tiempo. No hubo indicios de que estuviera herido después de que Doncic registrara 20 minutos en la primera mitad, ya que los fanáticos y los medios se sorprendieron cuando no regresó a la cancha durante los últimos 24 minutos. Sin embargo, el entrenador en jefe de los Lakers J.J. Redick reveló tras el partido que Doncic se lesionó en algún momento del segundo cuarto.
«Lo vi cojeando hacia el final de la primera mitad. Vino a verme en el entretiempo y me dijo que no podía ir», reveló Redick después de que los Lakers sufrieran una derrota por 103-88, a través de Dave McMenamin de ESPN.
El entrenador en jefe de segundo año agregó que no tenía «ninguna otra información» sobre la lesión de Luka Doncic y estaba esperando más noticias del personal médico de los Lakers.
Actualización sobre la lesión de Luka Doncic
Vale la pena señalar que Doncic se perdió tres partidos a finales de octubre por una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. Sin embargo, las dos lesiones no están relacionadas, y una fuente le dijo a ESPN que la lesión del domingo ocurrió cuando chocó con el guardia de los Clippers. Bogdan Bogdanovic.
Doncic terminó con 12 puntos, cinco rebotes y dos asistencias en la primera mitad, que terminó con los Lakers detrás de sus rivales interurbanos por un margen de 54-39. El cinco veces All-Star disparó un magro 4 de 13 desde el campo y cometió cuatro pérdidas de balón antes de retirarse del juego, lo que sugiere que pudo haber estado jugando a través de una lesión.
Lebron Jamesque lideró a los Lakers con 36 puntos, instó a sus compañeros a dar un paso adelante ante la ausencia de Doncic.
«No importa cuáles sean las circunstancias, sigue siendo el próximo hombre», dijo James después de que los Lakers vieron rota su racha de dos victorias consecutivas. «Todos somos profesionales. Todos tenemos que estar listos. Entonces, obviamente, son circunstancias muy desafiantes para nuestro club esta noche, pero creo que jugamos extremadamente duro, seguimos nuestras claves. Simplemente nos quedamos cortos».
Continúan los problemas de lesiones de los Lakers
«Lo peor del deporte son las lesiones», añadió James. «Y no sólo el baloncesto, sino los deportes en general. Controlas lo controlable, pero lo que tenemos ahí fuera, quienquiera que esté uniformado, tenemos que salir y ejecutarlo al mayor ritmo que podamos y, en el otro extremo, tenemos que defendernos con una cuerda y ayudarnos unos a otros».
James, que acertó 15 de 28 tiros de campo y 3 de 7 triples, fue relativamente eficiente en comparación con sus compañeros de los Lakers el domingo. Como equipo, los Lakers dispararon unos míseros 34 de 88 tiros de campo (39%) y 6 de 38 desde tres (16%), ambos mínimos de la temporada. Sus 88 puntos también fueron la marca más baja de la temporada.
«Simplemente no acertamos tiros esta noche», ala de los Lakers Jake La Ravia dijo después de la derrota.
«Quiero decir, eso es realmente lo que fue. Fuimos 6 de 38 de 3 [as a team]Fallamos siete tiros libres. Es difícil ganar partidos de baloncesto así. Pensé que jugamos muy, muy duro. Pero sí, los tiros simplemente no caían”.
Los Lakers (19-8) se enfrentarán a continuación soles fénix en un partido fuera de casa el martes por la noche. Potencialmente podrían recuperar a Ayton y Reaves para el juego, pero Gabe Vicente (atrás), se espera que Doncic y Hachimura estén de baja por un tiempo más.
